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ЦАМТО

Польша закупит и отправит на Украину 5 тыс. комплектов Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 февраля. Польша закупит и отправит на Украину 5 тыс. комплектов спутникового интернета Starlink, сообщил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Галковский.

"Мы заказываем пять тысяч (комплектов – ред.) Starlink. Они уже частично оплачены и будут отправлены на Украину", – сказал К.Галковский.

Он уточнил, что комплекты Starlink прибудут на Украину "в ближайшие недели или месяцы".

По данным польского министра, в настоящее время на Украине работают 25 тыс. комплектов Starlink, передает "РИА Новости".

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Страны
Польша
Украина
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