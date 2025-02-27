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Военное обозрение

«Теперь может поражать беспилотники»: новая версия противотанкового комплекса «Корнет-ЭМ»

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Источник изображения: topwar.ru

Российская оборонка представила на выставке IDEX 2025, на днях завершившейся в Абу-Даби, новую экспортную версию противотанкового комплекса «Корнет-ЭМ», в разработке которой учитывался обширный боевой опыт.

ПТРК доступен в двух конфигурациях: переносной и портативно-переносной. Переносная модификация оснащена автоматизированной ПУ со встроенным прицельно-пусковым модулем, включающим ИК-прицел с ТВ-отображением и автоматическую систему сопровождения цели. Эта технология обеспечивает возможность ведения огня по принципу «выстрелил и забыл», при этом «Рособоронэкспорт» заявляет о почти 100% вероятности попадания на максимальной дальности.

Последние усовершенствования теперь дают возможность «Корнету-ЭМ» поражать воздушные цели, в том числе беспилотники

- говорится в издании Army Recognition.

Режим залпового огня позволяет одновременно поражать две цели, повышая скорострельность системы и её боевую эффективность. Дальность полёта ракеты увеличилась почти вдвое по сравнению с базовым вариантом «Корнет-Э» (до 10 км днём и 8 км ночью), а точность наведения, осуществляемого по лазерному лучу, возросла в 5 раз за счёт лучшего разрешения «картинки». Автоматизация работы комплекса снизила когнитивную нагрузку на операторов, что уменьшило требования к их подготовке, делая систему более доступной для широкого круга пользователей.

Новая версия совместима со всем семейством ПТУР «Корнет-Э/ЭМ», включая 9М133ФМ-3 с фугасной боеголовкой, 9М133М-2 с тандемно-кумулятивной и 9М134 «Булат». Последняя представляет собой более лёгкую 82-мм ракету меньшей дальности (свыше 3,5 км), также оснащённую тандемно-кумулятивной БЧ и способную пробивать броню толщиной до 250 мм за ДЗ. Аналогичный показатель у прочих ПТУР, применяемых с «Корнет-ЭМ», составляет от 1100 до 1300 мм за ДЗ.

«Корнет-ЭМ» может управляться дистанционно, что позволяет размещать до трёх ПУ на расстоянии 100 метров друг от друга. Эта возможность обеспечивает большую тактическую гибкость и позволяет рассредоточить средства поражения для снижения уязвимости к ответным угрозам. Как пояснил разработчик, дистанционно управляемая версия комплекса прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению.

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