Польша готовит новую партию военной помощи Украине на сумму 200 млн. евро

ЦАМТО, 26 февраля. Польша готовится передать Украине очередную партию военной помощи стоимостью более 200 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как напоминает агентство, в декабре 2024 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша предоставит Украине очередной 45-й транш помощи на сумму в 100 млн. евро.

"Мы предоставили Украине много пакетов военной помощи. Сейчас мы готовим очередной, 46-й пакет, стоимостью более 200 млн. евро", – сказал Косиняк-Камыш 25 февраля журналистам после окончания заседания кабинета министров.