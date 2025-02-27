Минобороны Аргентины официально продемонстрировало первый истребитель F-16

ЦАМТО, 26 февраля. На авиабазе "Тандил" в районе Буэнос-Айреса 24 февраля состоялась официальная презентация первого истребителя F-16, прибывшего в страну.

В мероприятии приняли участие министр обороны Аргентины Луис Петри и другие официальные лица.

Самолет F-16BM Блок-10 "Файтинг Фэлкон" в цветах ВВС Аргентины был доставлен из Дании воздушным транспортом для использования 6-й авиационной бригадой в Тандиле в качестве средства наземного обучения. Несмотря на это, представленный истребитель был оборудован макетами управляемых ракет класса AIM-9M/L "Сайдуиндер" и AIM-120B AMRAAM класса "воздух-воздух".

Кроме того, под крылом была размещена планирующая авиабомба FAS-850 Dardo 3 аргентинской разработки. Боеприпас массой 225 кг при сбросе с высоты 10 км позволяет поражать наземные цели, находящиеся на расстоянии до 200 км. Вопрос о возможной интеграции данной бомбы в состав вооружения F-16 остается открытым.

Как сообщал ЦАМТО, принципиальное решение о приобретении F-16 из состава ВВС Дании было принято в конце 2023 года, а в январе 2024 года закупку одобрил пришедший к власти прозападный президент Аргентины Хавьер Милей.

В апреле 2024 года Министерство обороны Аргентины подписало соглашение о покупке 24 истребителей F-16AM/BM из состава ВВС Дании. Стоимость продажи официально не раскрывается. По данным из открытых источников, контракт общей стоимостью 650 млн. долл. разделен на две части. Так, около 338 млн. долл. будет выделено на приобретение 24 самолетов F-16A/B Блок-15, одного невооруженного самолета F-16 Блок-10 для обучения, 8 запасных двигателей, другого сопутствующего оборудования, инструмента, запасных частей и услуг. Аргентине также будут поставлены четыре авиатренажера, обеспечена гарантия на пять лет и услуги подготовки пилотов и технических специалистов. Еще 312 млн. долл. предназначены для закупки вооружений, включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер", AIM-120 AMRAAM, боеприпасы класса "воздух-земля".

В октябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" различных вооружений для истребителей F-16 на сумму до 941 млн. долл.

Первый истребитель в разобранном виде был доставлен из Дании в декабре 2024 года. Как ожидается, первые шесть боевых F-16 будут переданы ВВС Аргентины до конца 2025 года.