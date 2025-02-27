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Турция получит новый танк в 2025 году

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Фото: Burhan Ozbilici / AP
Фото: Burhan Ozbilici / AP.

Новый танк Altay поступит на вооружение турецкой армии в 2025 году

Разработанный в Турции новый танк Altay поступит на вооружение армии страны в 2025 году. Об этом сообщил глава Департамента оборонной промышленности Халук Гергюн, передает Daily Sabah.

«В этом году, как и было обещано, мы поставим наши первые серийные танки нашей героической армии. В наши текущие планы входит открытие нашего завода в августе и начало и продолжение процесса производства всей нашей бронетехники», — сказал он в ходе посещения предприятия компании BMC в Анкаре.

Гергюн рассказал, что в 2025 году военные получат три машины. Всего планируют собрать 85 Altay в конфигурации T1. В 2026-м армии передадут 11 танков, а остальные Altay T1 будут отгружены в последующие годы. По его словам, к 2028 году в арсенале турецкой армии будет 165 танков Altay.

Новую машину разрабатывали в качестве замены немецких Leopard и американских M60 в турецкой армии. Первый образец Altay представили в 2011 году. Машина весом более 60 тонн получила гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров, а защищенность танка обеспечивает комбинированное бронирование.

В феврале 2024 года турецкая компания Otokar представила легкий танк с пушкой калибра 120 миллиметров на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. Машина построена на базе боевой машины пехоты Tulpar.

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Страны
США
Турция
Продукция
Altay
Компании
BMC
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