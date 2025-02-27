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Военное обозрение

«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Узбекистана сообщили о закупке китайских комплексов ПВО ближнего радиуса действия FM-90 и средней и дальней дистанции огня KS-1C.

Это ещё одно свидетельство изменения политики модернизации вооружённых сил страны. Раньше они оснащались в основном советской техникой, а затем российской

- говорится в издании Altair.

Как указывается, в последние годы Ташкент значительно расширил военно-техническое сотрудничество с Пекином и Анкарой. На этом фоне новая сделка укладывается в этот процесс. КНР становится всё более влиятельным игроком на оружейном рынке Центральной Азии.

Ранее соседний Туркменистан принял решение о переходе на подобную эшелонированную структуру ПВО с использованием китайских систем FD-2000, FM-90 и KS-1C. При этом, при проникновении на новый рынок сбыта, Пекин активно предлагает передачу технологий, что способствует развитию оборонной промышленности заказчиков.

Мы создадим исследовательские лаборатории, чтобы гарантировать, что частный сектор будет играть большую роль в оборонном производстве, мы увеличим численность специалистов и поддержим трансформацию отрасли

- отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по поводу ВТС с КНР.

FM-90 является экспортной версией системы малой дальности HQ-7B, которая была разработана на базе французской ракетной системы Crotale. ЗУР наводятся с помощью ИК-ГСН или по командному каналу. Система имеет дальность действия от 8 до 15 км и может эффективно уничтожать как самолеты, так и БПЛА.

KS-1C – это усовершенствованная версия комплекса ПВО средней дальности HQ-12. Он способен поражать цели на расстоянии от 5 до 50 км и на высоте от 500 м до 25 км. Система использует пассивный радар с фазированной антенной H-200, который может отслеживать цели на расстоянии до 70 км. Ракета весом 900 кг несет БЧ весом 100 кг и может достигать скорости 3 Mаха.

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