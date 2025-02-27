«Раньше оснащался российской техникой»: Узбекистан закупил китайские комплексы ПВО

Источник изображения: topwar.ru
Власти Узбекистана сообщили о закупке китайских комплексов ПВО ближнего радиуса действия FM-90 и средней и дальней дистанции огня KS-1C.
- говорится в издании Altair.
Как указывается, в последние годы Ташкент значительно расширил военно-техническое сотрудничество с Пекином и Анкарой. На этом фоне новая сделка укладывается в этот процесс. КНР становится всё более влиятельным игроком на оружейном рынке Центральной Азии.
Ранее соседний Туркменистан принял решение о переходе на подобную эшелонированную структуру ПВО с использованием китайских систем FD-2000, FM-90 и KS-1C. При этом, при проникновении на новый рынок сбыта, Пекин активно предлагает передачу технологий, что способствует развитию оборонной промышленности заказчиков.
- отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по поводу ВТС с КНР.
FM-90 является экспортной версией системы малой дальности HQ-7B, которая была разработана на базе французской ракетной системы Crotale. ЗУР наводятся с помощью ИК-ГСН или по командному каналу. Система имеет дальность действия от 8 до 15 км и может эффективно уничтожать как самолеты, так и БПЛА.
KS-1C – это усовершенствованная версия комплекса ПВО средней дальности HQ-12. Он способен поражать цели на расстоянии от 5 до 50 км и на высоте от 500 м до 25 км. Система использует пассивный радар с фазированной антенной H-200, который может отслеживать цели на расстоянии до 70 км. Ракета весом 900 кг несет БЧ весом 100 кг и может достигать скорости 3 Mаха.