Эксперт Цуй Хэн: поддержка Украины не оказалась полезной для интересов ЕС

Аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" подчеркнул, что "Европе не хватает сильного руководства и единства, чтобы принимать рациональные решения"

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Политика Евросоюза по поддержке Украины в конфликте с Россией оказалась бесполезной в плане обеспечения ключевых интересов стран ЕС. Такую точку зрения высказал аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

"Европе не хватает сильного руководства и единства, чтобы принимать рациональные решения. С 2022 года ЕС направляет огромные ресурсы на поддержку Украины, демонстрируя состояние стратегического паралича, - приводит слова эксперта газета Global Times. - Эта помощь не помогла обеспечить ключевые интересы европейской стороны".

Как уточнил китайский политолог, Евросоюз оказался "загнанным в ловушку" дилеммой, которая заключается в необходимости соблюдения баланса между поддержанием хороших отношений с нынешним руководством Соединенных Штатов и соблюдением так называемой политкорректности, заключающейся в оказании поддержки киевскому режиму.

По словам Цуй Хэна, эти две задачи "могут оказаться взаимоисключающими". "Не имея особой надежды переубедить администрацию [президента США Дональда] Трампа, Европа обнаружила, что у нее в руках мало инициатив по Украине", - добавил он. Как отметил эксперт, в этой ситуации Москва и Вашингтон способны "как минимум достигнуть принципиального консенсуса по основным положениям", касающимся преодоления конфликта. Поэтому путь к мирному урегулированию, "возможно, уже намечен, несмотря на пока отсутствующие сроки заключения договоренностей по прекращению огня".

Цуй Хэн считает, что Соединенные Штаты "отказались от позиции по объединению с Европой против России". Это означает, что на недавних российско-американских переговорах в Саудовской Аравии, "возможно, был достигнут определенный прогресс".

Обстановка на площадке ООН

Как полагает эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Ван Сяоцюань, слова которого тоже приводит Global Times, недавнее вето, наложенное США на поддержанную ЕС в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по Украине, - это "значительный сдвиг" в позиции Белого дома по отношению к РФ. "Вашингтон все больше сосредоточен на собственных интересах, стремясь отстраниться от украинского конфликта", - добавил он.

Эксперт считает, что Соединенные Штаты пытаются переложить все больше бремени по обеспечению европейской безопасности на своих союзников, "стремясь постепенно нормализовать двусторонние отношения с Россией". Он отметил, что ключевым моментом в голосованиях, состоявшихся недавно при проведении ГА ООН, стало "резкое различие во взглядах США и Европы на украинский кризис, а также возможные пути его урегулирования".

Ван Сяоцюань обратил внимание, что страны ЕС "глубоко разочарованы" внешней политикой Трампа, который, по их мнению, "пренебрегает безопасностью Европы и подрывает западный идеологический консенсус". Политолог напомнил, что украинский кризис усугубил экономические проблемы Евросоюза, который "сталкивается с растущим недовольством населения по поводу дальнейшей помощи Украине и антироссийской политики" и к тому же "не в состоянии самостоятельно поддерживать затяжную войну на истощение".

Тем самым, как пояснил Ван Сяоцюань, лидерам стран ЕС грозит снижение уровня одобрения их населения. Кроме того, ограниченная помощь и "словесная поддержка" Киева, как отмечается, не способны изменить ход боевых действий. В итоге стремление отдельных европейских государств к самостоятельной дипломатии "может усилиться, что приведет к более конкретным действиям в их стремлении к стратегической автономии".

Резолюции по Украине

В понедельник в ходе ГА ООН прошло голосование по двум резолюциям, касающимся украинского кризиса. Одна из них подготовлена киевскими властями совместно с рядом европейских стран и составлена в антироссийском ключе. Вторая предложена США и написана с использованием нейтральных формулировок. Обе были приняты, однако государства ЕС внесли в американский документ формулировки против России, после чего Соединенные Штаты по нему воздержались.

Позже в тот же день Совет Безопасности (СБ) ООН проголосовал за резолюцию США по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложенные РФ изменения, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. Соединенные Штаты воздержались от голосования по всем поправкам.