Зафиксирована рекордная активность самолетов AWACS

Источник изображения: topwar.ru

24 февраля в небе над Европой была зафиксирована рекордная активность военных самолётов НАТО. Об этом сообщил итальянский новостной портал Italiaradar, который ведёт наблюдение за воздушным пространством.

Всего в небе находилось семь тяжёлых самолётов: два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, два разведывательных Bombardier 650 Artemis, один Gulfstream Korpen для электронной разведки и два Boeing E-3A Sentry, которые используются для сбора информации и координации атак.

В западных источниках появились фотографии и видео, на которых запечатлён полёт B-52 под прикрытием истребителей. Бомбардировщик сопровождали шесть истребителей, включая модели F-35A и F/A-18 Hornet. Самолёты сделали круг над Эстонией, которая в этот день праздновала день независимости. Затем бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, провокационно пролетели возле Калининграда и взяли курс на Санкт-Петербург.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, вблизи белорусской границы были замечены два американских самолета-разведчика Bombardier 650 Artemis, а также шведский Korpen.

Портал Itamilradar, анализируя действия НАТО, отметил:

«Спустя три года после начала войны в Украине, такие меры являются лучшим ответом на действия России и её империалистические амбиции в отношении соседних стран и за их пределами».

Кроме того, британский журнал Defense Journal, ссылаясь на бывшего офицера британских ВВС (RAF), сообщил, что НАТО предоставляет Украине информацию, полученную с самолетов, оснащенных бортовой системой раннего предупреждения (АВАКС).