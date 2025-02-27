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Вестник Мордовии

Русские БМПТ в ходе СВО подтвердили неофициальное прозвище "Комбайн смерти"

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БМПТ

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Применение боевой машины поддержки танков (БМПТ) в зоне проведения специальной военной операции подтвердило правильность концепции конструкторов из Нижнего Тагила.

Эта 48-тонная гусеничная машина является одной из самых защищенных из всех образцов, которые действовали на линии боевого соприкосновения. Судя по видео и фотоматериалам, опубликованным в социальных сетях, в настоящее время на БМПТ также установлены противодронные экраны.

Когда были рассекречены характеристики комплекса вооружения, в отечественных СМИ уральскую машину прозвали "Комбайном смерти". И есть за что. На ней установлены две автоматические 30-мм пушки­ 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ и два автоматических 30-мм гранатомета АГ-17Д на надгусеничных полках. Последние являются эффективным средством борьбы с вражеской пехотой.

Также очень хорошо себя зарекомендовал комплекс вооружения: четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака-Т" с тандемными боевыми частями, способными уничтожать все имеющиеся у ВСУ основные боевые танки - "Абрамсы", "Леопарды 2", "Челленджеры" 2, даже если на них установлена дополнительная динамическая защита. Западным БМП, таким как "Брэдли", "Мардер" и CV-9040, тоже лучше не встречаться с такими образцами отечественной техники.

Стоит отметить, что у БМПТ имеется большой модернизационный потенциал, что позволит ей оставаться на вооружении долгие годы.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
Bradley
M1 Abrams
АГ-17Д
БМПТ Рамка-99
ПКТМ
Проекты
CV-90
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