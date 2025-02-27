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ТАСС

Сакс заявил, что Россия в разы превосходит Украину на поле боя

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Военнослужащий группировки войск "Север" в зоне СВО
Военнослужащий группировки войск "Север" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Инвестор, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, отметил, что Киев продолжает терять территории

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Россия значительно превосходит Украину на поле боя, а Киев продолжает ежедневно терять территории. Об этом заявил во вторник инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

"Российские вооруженные силы в четыре-пять раз превосходят украинские, у них примерно в 10 раз больше артиллерии, чем у Украины, и об этом говорили сами украинские военачальники. У них (у России - прим. ТАСС) семикратное преимущество в дронах, им принадлежит превосходство в воздухе, - сказал он в эфире телеканала Fox News. - Украинцы просто проигрывают, они теряют территории буквально каждый день на протяжении года, не говоря уже о человеческих потерях. Украинцы потеряли сотни тысяч людей. Эта война, которую Украина проигрывает на поле боя, она теряет территории, теряет людей, страну разрушают. Необходимо спросить, а для чего это все, и что это даст? Не думаю, что это затрагивает стратегические интересы Соединенных Штатов", - сказал он.

Сакс добавил, что он очень хотел бы скорого урегулирования украинского конфликта и считает его начало "огромной ошибкой американской политики при администрации [экс-президента США Джо] Байдена. Он также подверг критике бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за срыв мирных переговоров в 2022 году.

"Теперь мы знаем, что Украина не вступит в НАТО. Даже администрация Байдена под конец своего срока понимала, что в действительности Украина не вступит в НАТО. И это главная гарантия, которой добивалась Россия три года назад. Если бы мы предоставили ее, войны бы не было", - убежден Сакс.

С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры - сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению премьер-министра Великобритании в то время Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев. 

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