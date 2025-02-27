Целевой указатель: разработана снайперская винтовка со сменными стволами

Новаторский комплекс уже начал поступать в зону СВО

Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, начали получать мультикалиберные снайперские винтовки «Аркуда Тактика». Это модульный комплекс с быстросменными стволами, которые можно варьировать в зависимости от калибра используемых патронов. Такой подход позволяет при тренировках применять более дешевые боеприпасы, а в боевых условиях переходить на более дорогие дальнобойные. Эксперты отмечают, что сама концепция комплекса новаторская — до этого боевые винтовки со съемными стволами не выпускались. Какие отзывы на нее приходят из зоны СВО — в материале «Известий».

Новая снайперская винтовка в зоне СВО

Снайперская винтовка «Аркуда Тактика» дает возможность работать в большом диапазоне калибров — от .243 Win до .338 LM в зависимости от боевой задачи.

— Отзывы военных из зоны СВО только положительные, берут всё больше и больше, — рассказал «Известиям» представитель разработчика, компании «МОК». — Винтовка пользуется большой популярностью у наших военных по нескольким причинам. Например, она позволяет понять оружие, наработать стрелковые навыки, так называемый настрел, на более дешевом боеприпасе 308 калибра. А потом, при выполнении боевой задачи на дальней, сверхдальней дистанции, мы вкручиваем ствол калибра, например, .338 и отрабатываем непосредственно по цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

Новая винтовка имеет кучность половину угловой минуты (одна угловая минута обеспечивает попадание на дистанции 100 м в круг диаметром 2,9 см). Вес варьируется от 6,1 до 6,5 кг в зависимости от выбранного ствола и дополнительного оборудования.

— О точности нашего оружия говорит тот факт, что на недавних соревнованиях команда с ним заняла первое место, попав в мишень с первого выстрела на дистанции 2 км пулей калибра 375 CheyTac, — отметил представитель разработчика.

В зависимости от выбранного калибра и конфигурации винтовка может работать на дистанции до 2,2 км.

Небольшие фирмы, которые еще называют «народным ОПК», сейчас серьезно помогают фронту — у них большие успехи в области производства дронов, небольших комплексов РЭБ и других систем, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Снайперская винтовка — серьезное оружие, — отметил он. — Конкуренция никому не помешает. Знаменитый автомат Калашникова в советское время рождался в условиях конкурса, в ходе которого он дорабатывался. В итоге мы получили очень хорошее и надежное оружие. У винтовки со съемными стволами есть безусловный плюс — позволяет нарабатывать навыки за счет более дешевого боеприпаса, беречь ресурс основного ствола.

Идея интересная — до этого со съемными стволами выпускались австрийские винтовки Rossler, но это охотничье оружие, рассказал «Известиям» ветеран спецподразделений ВМФ РФ, депутат Заксобрания Калининградской области Алексей Мендрик.

— Винтовка, безусловно, имеет свои плюсы и минусы, — отметил он. — Например, дальность стрельбы и кучность у нее хорошие. Вес более шести килограмм — не малый. В бою, скорее всего, будут использовать один ствол. С несколькими стволами много не набегаешь — это дополнительный вес. Но в то же время она будет полезна снайперу на стационарной позиции. Должна себя хорошо показать не при прямом соприкосновении, а при действиях из засады, при стрельбе с вышки, где-то в дозоре. Кроме того, если закончатся патроны того или иного калибра, можно будет поставить ствол для имеющихся в наличии боеприпасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

Эксперты сошлись во мнении, что судьбу винтовки должны решать бойцы, использующие ее на передовой.

— В боевой обстановке наши ребята разберутся, что им нужно, — резюмировал Алексей Мендрик. — Они точно назовут ее плюсы и минусы. Если она себя покажет достойной, естественно, ей будут пользоваться. Афганцы в свое время брали наши «калаши», потому что они стреляли в любых условиях, а американская винтовка М-16 часто клинила.

Винтовки на выбор

В российскую армию сейчас поступают интересные образцы стрелкового или снайперского оружия. Ранее «Известия» писали, что для российских подразделений специального назначения разработана полуавтоматическая винтовка «Титан» калибра .308. Она легче аналогов, имеет высокую точность и в зависимости от ситуации может использоваться не только как снайперское, но и как штурмовое оружие.

Волонтеры уже закупают винтовку для российских войск, действующих в зоне военной спецоперации.

«Титан» весит 3,6 кг. Он оснащен шестипозиционным газорегулятором. С помощью него можно настраивать скорость отката подвижных частей оружия, что позволяет использовать боеприпас любого производителя с любым глушителем.

Максимальная дистанция, на которой можно эффективно поражать цели, — один километр. На испытаниях с этого расстояния стрелки сделали 20 попаданий подряд в квадрат 40х40 см.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

В войсках всё чаще можно встретить и снайперские винтовки Чукавина (СВЧ), сообщали «Известия». Со временем они должны заменить винтовку Драгунова (СВД), которая остается основным войсковым снайперским оружием с 1960-х годов.

Конструктор СВЧ Андрей Чукавин говорил, что его винтовка превосходит знаменитую СВД в эргономике и кучности стрельбы.

СВЧ начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали годом позднее на военно-техническом форуме «Армия». Начиная с 2021-го некоторое количество СВЧ передавалось в армию для опытной эксплуатации. На вооружение ее поставили в мае 2023 года.

Масса окончательного варианта винтовки Чукавина без магазина — 4,2 кг, длина с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм, дальность — до 1 км.

Винтовка оснащается регулируемыми сошками и прикладом, а также рукояткой управления из ударопрочного полимера. Кроме того, она получила механизм регулировки усилия спуска.

Роман Крецул