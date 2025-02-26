Заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр — об изменении рынка антидроновых решений

Как изменился рынок антидроновых решений, как эволюционируют модели угроз, чем периметровая защита отличается от ковровой, все ли проблемы решают сетки и есть ли те объекты, до которых «не долетит» — в авторской статье заместителя директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» Наталии Котляр.

В течение прошлого года российский рынок антидроновой безопасности заметно «повзрослел» — он стал более профессиональным. Это ключевая тенденция, отмечаемая экспертным сообществом. Серьезно вырос профессионализм не только производителей, но и самих заказчиков.

Главный тренд

Аналитики констатируют, что участники рынка разобрались в ситуации и начали более четко понимать, что необходимо делать, чтобы обезопасить свои объекты. Естественно, нам, как производителям средств РЭБ, стало намного проще и комфортнее работать с профессионально подкованными заказчиками, которые осознанно и со знанием дела подходят к решению задач по обеспечению безопасности.

Профессионализм заказчиков, в первую очередь, отразился на качественно ином уровне формирования технических заданий. К примеру, запросы, с которыми нам приходилось работать на протяжении последних трех лет, в большинстве своем были довольно специфическими. Нередко они отражали спонтанные стремления установить нелогично большое количество оборудования: взять числом, а не качеством проработки решения.

Мы, в свою очередь, фактически занимались ликбезом среди таких заказчиков. Нам приходилось разъяснять, что, например, устанавливать на один объект все доступное в моменте оборудование — нецелесообразно. Помимо того, что такое решение является дорогостоящим, оно также сопряжено с проблемой технологического отставания, так как любое оборудование устаревает, и это совершенно естественное явление.

Несмотря на нашу просветительскую работу, отдельные заказчики продолжали настаивать на своей точке зрения, которая, к сожалению, чаще всего была неконструктивной. Работать в таких условиях было непросто.

Сейчас ситуация иная. Большинство клиентов теперь руководствуются принципом разумной необходимости. Среди участников рынка укрепилось консенсусное понимание того, что действовать нужно поэтапно: полностью завершить один уровень защиты, затем подняться на ступеньку выше и так далее. Такой подход — один из эффективных инструментов нивелирования проблемы технологического отставания в сфере оснащения объектов средствами антидроновой защиты.

Новации в модели угроз

Модель угроз эволюционирует, причем эволюционирует в непрерывном режиме. Появление новых типов дронов автоматически влечет за собой перемены в модели угроз. Например, сейчас активно выводят на рынок целые семейства дронов-маток, дронов на оптоволокне, средних дронов самолетного типа, дронов с автоматическим наведением и так далее. Такой технологический поворот требует новых подходов к выстраиванию защиты объектов.

Система, адекватно отвечавшая модели угроз периода 2023-2024 годов, сегодня потребует ощутимых доработок — придется докупать оборудование, одновременно модернизируя уже имеющееся. Поскольку установленная система была рассчитана на устаревшую модель угроз, она чисто технически не позволит эффективно противостоять новой. При этом, если выбор был сделан в пользу поэтапной схемы «закрытия» объекта, то положение оказывается более выигрышным. Когда на первом этапе заказчик «закрывается» от одной модели угроз и у него остается бюджет на разработку обновленной защиты, он заведомо находится в стратегически выгодной позиции.

Еще раз подчеркну: именно поэтапный подход дает возможность минимизировать тот самый риск технологического отставания, который может стать критическим для целого ряда предприятий.

Что же касается классического описания модели угроз, то оно остается актуальным. Внимание служб безопасности фокусируется на следующих моментах: угроза захвата, взрыва или разрушения объекта, угроза здоровью персонала или других лиц, угроза поражения опасными химическими или радиоактивными веществами, технического воздействия с целью выведения из строя систем электропитания или нарушения производственно-технологических процессов. Сами угрозы не исчезают, но изменяются средства, с помощью которых они могут быть реализованы. Более того, эти средства продолжают модифицироваться.

Ключевая парадигма защиты

Несмотря на динамику трансформации современных реалий, по-прежнему остаются те, кто твердо уверен в том, что «до них не долетит». Лично меня такая ситуация пугает. Опыт российских и зарубежных компаний свидетельствует о том, что расчеты на то, что «как-нибудь обойдется» весьма близоруки и опасны. Гарантии, что обойдется, нет, и, кроме того, нужно трезво осознавать — конкретную тактику ведения планируемой противником так называемой дроновой атаки предугадать крайне сложно. Методичек, описывающих траектории полетов атакующих дронов, не существует. Поэтому все критически важные объекты просто обязаны быть «закрыты» от вражеских дронов в должном порядке.

С полной уверенностью можно констатировать одно — если предприятие представляет стратегическое значение или в случае ЧП оно может представлять опасность для людей или экологии, то «прилет» по нему вполне вероятен.

Универсального решения по-прежнему не существует, решение по каждой конкретной ситуации остается уникальной задачей. Очевидно, что любая защита должна быть серьезной и хорошо продуманной. Где-то она будет многоуровневая, эшелонированная, с мощным оборудованием, а где-то вполне хватит и относительно простых, в большей степени превентивных мер.

При этом концептуальная суть подходов, которыми мы руководствуемся при поиске решений по «закрытию» объектов, в целом сохраняется неизменной. Речь идет об объектовой защите — когда на главном объекте «закрываются» только несколько самых взрывоопасных или самых важных его компонентов. Защита также может быть периметровой, когда «закрывается» весь периметр объекта, причем достаточно серьезным образом. Защита может быть и «ковровой» — весь объект, вне зависимости от важности его компонентов, «закрывается» полностью. К слову, «ковровая» защита — самая дорогостоящая. Но, на мой взгляд, она не самая эффективная: при достаточно весомых финансовых издержках она не всегда обеспечивает отсутствие технологического отставания. К примеру, вы сейчас выстроили супернадежную «ковровую» защиту объекта, а завтра у противника поменялось одно небольшое средство исполнения модели угроз — и вам придется дополнять всю громоздкую и без того дорогостоящую систему за счет серьезных финансовых вливаний.

Более всего мне импонирует концепция так называемого «зоопарка», то есть совмещения разных систем защиты. Конечно, если вы предусмотрительно сделали механическую защиту, например, поставили сетки — они, безусловно, будут полезным и одним из эффективных средств «закрытия» опасных зон на объекте. Но базой антидроновой защиты все же остаются средства их обнаружения и подавления. Несмотря на то, что все большую популярность приобретают идеи дронов-перехватчиков, действительно работающие решения в этом направлении не просматриваются. Тем не менее полагаю, что в ближайшее время мы их увидим, причем в больших количествах.

Наряду с новыми веяниями сверхвостребованными остаются наши изделия — выпускаемые НИИ «Вектор» комплексы радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП». Они представляют собой, безусловно, одно из самых эффективных средств защиты объектов — как превентивной, так и активной.

Болтун — находка для шпиона

Еще одна важная тенденция рынка на данный момент — максимальное закрытие информации. Большая часть ведущих экспертов предпочитают выступать на закрытых конференциях с пропускным режимом перед официально зарегистрированными участниками.

Дело в том, что информацию, которой мы делимся с клиентами, совершенно недопустимо транслировать в широкое медийное поле. Нередко приходится оппонировать отдельным журналистам, задающим крайне неуместные вопросы, например: «Сколько изготовили таких-то изделий? Сколько их поставили в такой-то регион?» и тому подобное.

Совершенно очевидно, что ни один здравомыслящий человек публично не станет рассказывать, какие системы безопасности и где именно он использует. По объективным причинам это полностью конфиденциальные данные, и их разглашение является просто преступлением. Из этой же серии споры вокруг публичности тендеров. Если они полностью открыты, то эквиваленты секрету Полишинеля.