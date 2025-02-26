"Никто и не собирается нападать". Сможет ли Европа защитить себя без США?

Франция планирует разместить ядерные силы в ФРГ, если войска США покинут Европу

В случае вывода американских войск из Европы Франция может разместить в Германии свои истребители с ядерным оружием. Об этом пишет газета Daily Telegraph. Таким образом Париж готов предоставить ЕС свой ядерный щит. От кого собирается защищаться Европа, получится ли у нее создать обороноспособную структуру без США и при чем тут "Три мушкетера" - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы», - отмечается в публикации британского издания со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского чиновника.

«Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа», - заявляет лидер победившей на выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Он призывает Великобританию и Францию расширить использование их ядерного арсенала для обороны региона.

Во всем этом деле есть, как и обычно, военно-политическая и оперативно-стратегическая составляющая.

Политическая стороны вопроса

В настоящее время взаимоотношения между Россией и европейскими государствами - участниками НАТО находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и Североатлантическим альянсом нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

Иными словами, Европа собирается защищаться, но, самое интересное, на нее никто и не собирается нападать. Более того, Москва заинтересована в быстрейшей нормализации отношений с европейскими государствами - участниками НАТО.

Западные авторы многочисленных гипотетических сценариев развязывания военных действий (в Прибалтике, Норвегии, Калининградской области, на Курильских островах), которые то и дело появляются на страницах СМИ, даже не пытаются анализировать причины и противоречия, которые могли бы привести к масштабной войне между Россией и Западом.

Иными словами, если предполагается, что Россия вторгнется, к примеру, в ту же Прибалтику, то хотя бы конспективно надо обозначить военно-политические цели этого вооруженного противостояния - зачем и во имя чего Москва это делает? Или в геополитическом мышлении западных экспертов и политиков по отношению к Москве используется исключительно принцип одного из трех мушкетеров Александра Дюма - Портоса. Как известно, тот утверждал: «Я дерусь просто потому, что я дерусь».

О том, каким будет масштаб войны и размах военных действий, каковы особенности военных действий и их возможные последствия, как представляется авторам подобных сочинений вероятная продолжительность войны - речи в этих текстах не идет.

Всерьез (с оперативно-стратегической точки зрения) относиться к этому творчеству нельзя. Ничем иным как старательным «подливанием масла в огонь» противоречий между Москвой и западными странами подобные сочинения не являются.

В качестве вывода к военно-политической части рассуждений о возможном вторжении России в страны Старого Света можно сказать только одно - никакой серьезной основы за подобными рассуждениями не стоит, угрозы европейским странам со стороны Москвы абсолютно вымышлены.

Военная сторона вопроса

Теперь несколько слов о военно-технической стороне вопроса - решении Франции использовать свой ядерный щит для защиты Европы. Или, можно сказать, Париж готов заместить американский ядерный зонтик для обороны континента. Возникает вопрос - насколько это реально? И в целом - насколько решение о создании европейской армии поможет решить проблемы обороноспособности Старого Света.

Ядерные силы Франции в настоящее время имеют в своем составе четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения типа Le Triomphant, 48 баллистических ракет подводных лодок типа М51.2, 50 стратегических крылатых ракет типа ASMP-A. В качестве носителей ядерного оружия могут быть использованы 40 истребителей наземного базирования Rafale BF3 и 10 боевых машин корабельного базирования - Rafale МF3.

Истребитель «Рафаль» ВВС Франции. Источник: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

С одной стороны, немалая сила, с другой - гипотетическое ракетно-ядерное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом неизбежно примет глобальный характер. Негромкой перестрелкой это дело никак не закончится, а вот на этом фоне ядерный арсенал Франции представляет собой весьма незначительную часть от общего числа ядерных боезарядов, которые могут быть задействованы в подобном конфликте.

Для создания полноценного ракетно-ядерного щита европейского континента необходимы совершенно иные усилия, и размещение 40 истребителей Rafale BF3 в этом плане будет выглядеть сугубо политическим.

Решение подобной задачи в полном объеме должно предусматривать формирование системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении, развитой системы противоракетной обороны, размещение межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на территории европейского континента. А это годы работы и весьма немалые бюджетные расходы.

Что касается формирования объединенной европейской армии, то создание подобной организационно-штатной структуры без участия США встретится со значительными трудностями, особенно в плане передовых военных технологий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок