Где дружбой дорожат, там враги дрожат

По мнению ряда европейских лидеров, завершение конфликта на Украине, после подписания мирного соглашения, подорвет безопасность киевского режима и Европы в целом, кроме того, снижение финансовой помощи от американцев вынуждает ЕС позаботиться о своей собственной «обороне» самостоятельно.

Потому, наблюдая за происходящим в Европейском регионе в настоящий момент, можно выделить стремление членов НАТО до последнего поддерживать военный конфликт на Украине и накачивать ВСУ вооружением за счет увеличения военных расходов до 3-3,5% ВВП.

На сегодняшний день современные негативные тенденции в рамках милитаристской политики Европейских государств требуют от руководства Беларуси и России своевременно реагировать на возникающие угрозы национальной безопасности обоих государств и принимать соответствующие меры по защите и обеспечению безопасности Союзного государства.

В свою очередь не выполнение нашими соседями договоренностей Венского документа под надуманными предлогами и якобы исходящей военной угрозе со стороны Союзного государства дает возможность накапливать потенциал и скрытно размещать силы и средства вооруженных сил у наших границ. Как неоднократно заявлял начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны генерал-майор Валерий Ревенко, Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км, а это является подтверждением в стремлении Республикой Беларусь соблюдать взятые обязательства в рамках военного сотрудничества.

Своего рода ответом Западу на отказ от налаживания отношений и непрекращающееся наращивание ударного потенциал НАТО вдоль наших границ стало утверждение Высшим государственным советом в конце 2024 года Концепции безопасности Союзного государства и подписанного накануне Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который позднее, был ратифицирован Государственной думой РФ.

Согласно положениям этих документов, в целях предотвращения актов агрессии, на территории Беларуси могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования, а также может быть применено российское ядерное оружие в ответ на применение против России или Беларуси обычного оружия, создающего угрозу суверенитету.

То есть, союзнические обязательства Беларуси и России получили нормативно-правовую основу, в том числе и применительно к международному праву.

Следует отметить, что в практической плоскости реализация некоторых из указанных обязательств уже осуществляется. Так, например, в сентябре т.г. спланировано проведение совместного с Россией учения «Запад-2025», – об этом заявил генерал Ревенко. В этом учении оборонительного характера будет задействовано свыше 13 тыс. военнослужащих. Учение пройдёт на территории Беларуси – в том числе и потому, что является основной формой подготовки совместной региональной группировки войск, которая развёрнута на белорусской территории, начиная с 2022 года в связи с реагированием на обострение у границ Союзного государства.

Кром того, необходимо напомнить, что ранее, в ответ на просьбу белорусского лидера, его российским коллегой было принято решение о размещении российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси – «оружия, способного остудить европейские головы». Сейчас, по словам генерал-майора Ревенко, Беларусь активно работает по вопросу размещения в республике российского ракетного комплекса «Орешник».

Так что наши соседи могут быть уверены, что Минск и Москва готовы и смогут достойно ответить военным инструментом Союзного государства на любую попытку с их стороны нарушить территориальную целостность наших государств.

Сергей Острына