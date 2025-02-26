«Бронетехника нового поколения»: Турция начала закупку бронемашин ALPHA

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания FNSS подписала контракт с Минобороны страны о серийном производстве бронемашин PARS ALPHA 8×8 и 6×6, которые позиционируются разработчиком и командованием в качестве «бронетехники нового поколения».

На первом этапе предусматривается поставка платформы 8×8 в версиях СПТРК и БРЭМ, а также в варианте 6×6 в роли командных пунктов, оснащенных передовыми системами управления. Всего на этой стадии будет передано 25 единиц техники. При этом конечной целью является закупка более 2000 машин для постепенного укрепления механизированных сил сухопутных войск.

Источник изображения: topwar.ru

ALPHA 8x8 способен развивать скорость до 115 км/ч и имеет запас хода до 800 км. Его модульная конструкция обеспечивает стратегическую мобильность при транспортировке на таких самолётах, как A400M, C-17 Globemaster, C-5 Galaxy, Ан-124 и Ил-76.

Источник изображения: topwar.ru

Машина оснащена дистанционно управляемой башней TEBER-II 30/40, вооружённой 30-мм пушкой, которую можно заменить на 40-мм, заменив инерционную пружину и систему подачи снарядов. Такая модульность позволяет регулировать огневую мощь техники в зависимости от оперативных потребностей. Башня также может нести две готовые к запуску ПТУР с лазерным наведением и дальностью огня более 4 км. Кроме того, машина может быть оборудована системами вооружения калибра до 120 мм, включая миномёты, орудия и системы ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

ALPHA 6x6 отличается большей маневренностью, пониженной грузоподъемностью и лучшей транспортабельностью благодаря меньшему весу и габаритам. Эта версия была разработана в первую очередь для выполнения командных и разведывательных задач.