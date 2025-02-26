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Военное обозрение

Пресса США: зафиксирован первый визит истребителя Су-57 в Иран

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Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается американскими обозревателями со ссылкой на спутниковые снимки, зафиксирован первый визит новейшего российского истребителя Су-57 в Иран, который, как предполагается, приземлился в этой стране по пути домой с международного авиасалона Aero India 2025.

В прессе США пишут, что промежуточной стоянкой самолёта стала авиабаза в Бендер-Аббасе на юго-востоке Ирана, где он пребывал в течение нескольких дней, и, возможно, до сих пор находится там.

Компания Maxar Technologies, ведущая космическую разведку, получила соответствующие снимки 19 февраля. Как утверждается обозревателями, рядом с Су-57 видны два морских патрульных самолёта P-3 Orion американского производства, проданные Ирану до падения шахского режима в 1979 году, и Ил-76 советского или российского производства – ВТС этого типа также эксплуатируют ВВС страны.

Источник изображения: topwar.ru

В прошедшие годы ВКС РФ использовали иранские базы, в том числе в качестве перевалочных пунктов для выполнения боевых задач в Сирии. Бендер-Аббас является логичной промежуточной точкой между Бангалором в Индии, где проходила выставка Aero India 2025, и авиабазой в Ахтубинске на юго-востоке России.

Как отмечается в американской прессе, возможно, что появление Су-57 в Иране отражает интерес этой страны к данному самолёту, первым экспортным заказчиком которого стал Алжир. Однако в настоящее время Тегеран ожидает поставок Су-35 и вряд ли приступит в скором времени к закупке Су-57.

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Продукция
P-3 Orion
Ил-76
ПАК ФА
Су-35
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