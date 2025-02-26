Финский исследователь: Трамп может исключить Швецию и Финляндию из НАТО (Fria Tider, Швеция)

Эксперт Юсси Лассила заявил о риске исключения Швеции и Финляндии из НАТО

Финский эксперт Юсси Лассила предупреждает, что в ходе мирных переговоров Россия может настаивать на выходе Швеции и Финляндии из НАТО, пишет Fria Tider. Отказ от расширения альянса — это не просто вопрос безопасности, а жизненно важная стратегия для России.

В ходе начавшихся мирных переговоров с США Россия может потребовать, чтобы Швеция и Финляндия вышли из состава НАТО, заявил финский исследователь Юсси Лассила информационному агентству STT.

Кремль дал понять, что рассчитывает на “комплексное обсуждение” вопросов безопасности в Европе.

По мнению Юсси Лассила из Финского института внешней политики, на практике речь может пойти об ограничении присутствия США и НАТО в Европе.

“Конечная цель России — заставить США уйти из Европы и оставить ее на милость Москвы с точки зрения политики безопасности”, — заявил Лассила.

Назад в 1997 год

Ранее Россия требовала, чтобы НАТО отвела войска к границам альянса по состоянии на 1997 год — а это будет означать, среди прочего, что “за бортом” останутся Польша и страны Прибалтики. По мнению Лассилы, сегодня это требование может снова стать актуальным — причем в еще более резкой формулировке.

Если Россия потребует “вернуться в 1997 год”, на практике это также будет означать выход из НАТО Финляндии и Швеции, подчеркнул он.

“К этому нужно быть готовым и не терять хладнокровия”, — говорит Лассила.

Трамп может воплотить мечту в реальность

По словам Лассилы, у России появилась “беспрецедентная” возможность продавить свои требования, поскольку складывается ощущение, что президент США Дональд Трамп больше заинтересован в прекращении боевых действий на Украине, чем в сохранении единства альянса.

“Готовность Трампа идти России навстречу может оказаться поистине беспрецедентной”, — считает Лассила.

По мнению исследователя, если Трамп согласится на требования России, новообретенное членство Финляндии и Швеции в НАТО может оказаться под угрозой. Россия уже давно выступает против включения в западные альянсы бывших советских республик и соседних стран и воспринимает НАТО как прямую экзистенциальную угрозу.

Недавно Кремль намекнул, что может принять членство Украины в ЕС, но никак не в НАТО.