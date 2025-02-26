«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях

Источник изображения: topwar.ru

24 февраля 2025 года в ходе военных учений Zolfagar 1403 Иран продемонстрировал развитие своих возможностей в сфере борьбы с беспилотниками, показав применение УБС Як-130 для их перехвата.

Как указывается в издании Mehr News, в манёврах участвовали все рода войск, и они проходили на обширной территории, простирающейся от северной части Индийского океана до побережья Макрана на юго-востоке страны.

Первое применение Як-130 в перехвате знаменует значительное изменение роли этого самолёта, основное назначение которого – служить в качестве учебно-боевой машины

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

По словам бригадного генерала Алирезы Шейха, Як-130 был задействован вместе с двумя МиГ-29 для перехвата и нейтрализации БПЛА. Лётчики МиГ-29 сначала обнаружили и отследили цель, а затем передали данные Як-130, который успешно уничтожил её с помощью управляемых ракет.

Эти учения продемонстрировали способность Як-130 участвовать в воздушных операциях наряду с более тяжёлыми боевыми самолётами

- отмечается в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Як-130 представляет собой дозвуковой двухместный самолёт, изначально предназначенный для подготовки лётчиков современных истребителей, таких как Су-30, Су-35 и Су-57. Однако его модульная конструкция позволяет выполнять как боевые, так и разведывательные задачи.

Эта машина, имеющая современную конструкцию и отличные эксплуатационные характеристики, смогла показать выдающиеся результаты в своём дебютном полёте

- заявил иранский генерал.