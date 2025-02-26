Войти
Военное обозрение

«Показал выдающиеся результаты»: Иран продемонстрировал применение УБС Як-130 для перехвата беспилотников на учениях

389
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

24 февраля 2025 года в ходе военных учений Zolfagar 1403 Иран продемонстрировал развитие своих возможностей в сфере борьбы с беспилотниками, показав применение УБС Як-130 для их перехвата.

Как указывается в издании Mehr News, в манёврах участвовали все рода войск, и они проходили на обширной территории, простирающейся от северной части Индийского океана до побережья Макрана на юго-востоке страны.

Первое применение Як-130 в перехвате знаменует значительное изменение роли этого самолёта, основное назначение которого – служить в качестве учебно-боевой машины

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

По словам бригадного генерала Алирезы Шейха, Як-130 был задействован вместе с двумя МиГ-29 для перехвата и нейтрализации БПЛА. Лётчики МиГ-29 сначала обнаружили и отследили цель, а затем передали данные Як-130, который успешно уничтожил её с помощью управляемых ракет.

Эти учения продемонстрировали способность Як-130 участвовать в воздушных операциях наряду с более тяжёлыми боевыми самолётами

- отмечается в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Як-130 представляет собой дозвуковой двухместный самолёт, изначально предназначенный для подготовки лётчиков современных истребителей, таких как Су-30, Су-35 и Су-57. Однако его модульная конструкция позволяет выполнять как боевые, так и разведывательные задачи.

Эта машина, имеющая современную конструкцию и отличные эксплуатационные характеристики, смогла показать выдающиеся результаты в своём дебютном полёте

- заявил иранский генерал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Як-130
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:01
  • 1
Владимир Путин: США и Россия могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%
  • 26.02 07:55
  • 1
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 06:18
  • 69
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 26.02 05:54
  • 7706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 05:11
  • 1
Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ
  • 26.02 05:09
  • 478
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.02 00:14
  • 5
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 25.02 17:40
  • 0
О поставках вооружения для ВСУ
  • 25.02 17:37
  • 0
Где дружбой дорожат, там враги дрожат
  • 25.02 17:34
  • 0
Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта
  • 25.02 13:57
  • 8
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 25.02 02:02
  • 0
Ответ на "Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани"
  • 24.02 23:02
  • 1
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
  • 24.02 22:47
  • 1
В Минпромторге опровергли информацию о возможной заморозке проекта разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток