«ВСУ продержаться хотя бы год»: британский обозреватель предложил способы сдерживания ВС РФ

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Британские военные аналитики пытаются выработать действенную стратегию борьбы с российскими войсками, успехи которых на поле боя уже не вызывают у них сомнений.
- полагают местные обозреватели, изыскивая способы сдержать наступательный потенциал ВС РФ.
Так, военный эксперт Мэтью Сэвилл из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) полагает, что ключ к успешному противостоянию кроется для ВСУ в эффективной ротации войск на передовой и лишении ВКС РФ возможности наносить удары с большого расстояния.
По его словам, несмотря на то, что среди населения Украины достаточно людей, способных к службе, их необходимо оснастить, подготовить и пополнить резервами поредевшие подразделения, а также снизить процент дезертирства, в том числе за счёт ротации, отсутствие которой подрывает моральный дух:
По мнению Сэвилла, другим способом сдерживания ВС РФ является устранение боевой авиации:
Как он указывает, ВКС удалось увеличить дальность действия некоторых из этих ударных систем примерно до 70 км и запускать их с самолётов, находящихся вне зоны досягаемости украинской ПВО. По его словам, Россия разместила заказ на поставку до 70 тыс. планирующих бомб в следующем году:
Для нанесения ударов по военным аэродромам он предлагает использовать Украине средства дальнего радиуса действия собственного производства, например, созданные в прошлом году гибридную крылатую ракету и беспилотник «Паляница».
- заявил Сэвилл.