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Британские военные аналитики пытаются выработать действенную стратегию борьбы с российскими войсками, успехи которых на поле боя уже не вызывают у них сомнений.

Три года спустя Россия получила преимущество над Украиной – политическое и военное

- полагают местные обозреватели, изыскивая способы сдержать наступательный потенциал ВС РФ.

Так, военный эксперт Мэтью Сэвилл из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) полагает, что ключ к успешному противостоянию кроется для ВСУ в эффективной ротации войск на передовой и лишении ВКС РФ возможности наносить удары с большого расстояния.

По его словам, несмотря на то, что среди населения Украины достаточно людей, способных к службе, их необходимо оснастить, подготовить и пополнить резервами поредевшие подразделения, а также снизить процент дезертирства, в том числе за счёт ротации, отсутствие которой подрывает моральный дух:

Это позволит ВСУ продержаться хотя бы в текущем году.

По мнению Сэвилла, другим способом сдерживания ВС РФ является устранение боевой авиации:

Планирующие бомбы представляют серьёзную угрозу для стратегических объектов Украины, стационарных установок и критически важной инфраструктуры. Возможность нанесения ударов на большую глубину может стать потенциальным превентивным решением.

Как он указывает, ВКС удалось увеличить дальность действия некоторых из этих ударных систем примерно до 70 км и запускать их с самолётов, находящихся вне зоны досягаемости украинской ПВО. По его словам, Россия разместила заказ на поставку до 70 тыс. планирующих бомб в следующем году:

Таким образом, лучший способ [справиться с данной угрозой] – это, вероятно, напрямую атаковать авиабазы ВКС, что позволит сократить количество боевых вылетов.

Для нанесения ударов по военным аэродромам он предлагает использовать Украине средства дальнего радиуса действия собственного производства, например, созданные в прошлом году гибридную крылатую ракету и беспилотник «Паляница».

В итоге глубинные удары по ВКС РФ помогут ВСУ нанести им серьёзный ущерб

- заявил Сэвилл.