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Военное обозрение

Франция показала испытания 1000-килограммовой бомбы на рельсовой платформе

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Франции показало кадры тестирования, проведённого в Бискарроссе, в центре испытаний и экспертизы ракет. На них запечатлён запуск 1000-килограммовой бомбы на рельсовой платформе протяженностью 2 км.

Источник изображения: topwar.ru

Целью этого испытания было смоделировать условия её сброса с боевого самолёта. Тестирование позволило сымитировать скорость полёта и ускорение, характерные для отстрела бомбы на большой высоте.

Источник изображения: topwar.ru

По всей видимости, речь идёт об испытаниях изделия Hammer 1000, которое призвано существенно нарастить ударную мощь бомбардировочной авиации страны. До её появления французская оборонка выпускала только 250-кг бомбы Hammer 250, которые эксплуатировались с 2007 года.

Hammer 1000 Источник изображения: topwar.ru

Однако в условиях украинского конфликта стала очевидной необходимость усиления ударного потенциала управляемых бомб. При этом неизвестно, насколько рационально применение именно французских образцов. Так, стоимость Hammer 250 оценивалась в 2010 году в $300 тыс., что было в 12 раз больше цены сопоставимой американской управляемой бомбы JDAM.

В 2017 году заявлялось, что производитель – компания Safran – планирует снизить стоимость до €80 тыс. за единицу оружия. Но с тех пор ни о каком прогрессе в этом направлении не сообщалось.

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Страны
США
Франция
Продукция
JDAM
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Safran
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