В ходе посещения президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 21 февраля 2025 года Центра инновационных технологий Агентства оборонной промышленности министерства обороны Узбекистана были впервые продемонстрированы приобретенные Узбекистаном китайские зенитные ракетные комплексы средней дальности KS-1C (HQ-12) и малой дальности FM-90 (HQ-7В). Ранее о закупке Узбекистаном этих комплексов не сообщалось.

Приобретенные Узбекистаном китайские зенитные ракетные комплексы средней дальности KS-1C (HQ-12) и малой дальности FM-90 (HQ-7В). На переднем плане колесная бронированная машина Tarlon узбекского производства, 21.02.2025 (с) пресс-служба президента Узбекистана

Ранее Узбекистан по контракту 2013 года приобрел в КНР минимум один дивизион ЗРК средней и большой дальности HQ-9A (FD-2000, своего рода китайского аналога С-300П), поставленный в 2017 году.

Ранее в среднеазиатском регионе китайские ЗРК KS-1C (HQ-12) и FM-90 (HQ-7В) приобрела Туркмения, демонстрировавшая их на военных парадах c 2016 года. Также Туркмения наряду с Узбекистаном выступила в 2013 году и заказчиком ЗРК HQ-9A.

ЗРК KS-1 (HQ-12) является первым более или менее самостоятельно созданным в КНР комплексом ПВО средней дальности и был разработан и производится rbnfqcrjq компанией Jiangnan Space Industry Corporation (также известной как "061-я база"), входящей в состав государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Хотя система производится с начала 1990-х годов, экспортные успехи новым модификациям комплекса KS-1 стали сопутствовать только после 2010 года. Комплекс использует твердтопливные зенитные ракеты и имеет в модификации KS-1C заявляемую эффективную дальность стрельбы до 70 км. К настоящему времени ЗРК серии KS-1 (HQ-12) были приобретены также Мьянмой, Таиландом, Туркменией и Камбоджей.

Развиваемая "061-й базой" линейка ЗРК средней дальности является конкурирующей по отношению к системам двух других ведущих китайских производителей ЗРК - входящей в состав той же CASIC группы China Changfeng Mechanics and Electronics Technology Academy (также известной как "Вторая академия"), традиционно являвшейся головным разработчиком ЗРК в КНР (в частности, создавшей основной современный китайский ЗРК HQ-9); и шанхайской так называемой "Восьмой академией" (Shanghai Academy of Spaceflight Technology) другой китайской ракетно-космической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), производящей ЗРК HQ-16.

ЗРК малой дальности FM-90 (HQ-7В) является дальнейшим развитием закупленного КНР в 1970-е годы французского ЗРК Crotale (китайское обозначение HQ-7). Комплекс производится группой China Changfeng Mechanics and Electronics Technology Academy, входящей в состав китайской ракетно-космической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Дальность стрельбы ракет FM-90 заявляется в 12 км.