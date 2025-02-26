Капсула Blue Origin успешно завершила 10-й туристический полет в космос

В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости и смогли наблюдать Землю на фоне космоса

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Компания Blue Origin успешно завершила свой 10-й туристический полет в космос в рамках миссии NS-30. Трансляция велась в Х.

Это был 30-й общий запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров. Капсула с шестью участниками на борту благополучно приземлилась после короткой поездки в суборбитальное пространство, длившейся около 10-12 минут. В ходе полета участники испытали несколько минут невесомости и смогли наблюдать Землю на фоне космоса.

Среди пассажиров были предприниматель Лейн Бесс, который совершает второй полет на New Shepard, телеведущий Хесус Кальеха, физик и предприниматель Элейн Чия Хайд, репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт и партнер хедж-фонда Тушар Шах. Шестой член экипажа пока остается частично анонимным - известно только, что это мужчина с фамилией Уилсон, информация о котором была раскрыта благодаря нашивке миссии NS-30 и фотографиям, опубликованным компанией в X.

Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 тыс. за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.