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На Украине заметили тяжелый БТР на базе танка

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Кадр: rg.ru
Кадр: rg.ru.

На Украине заметили самодельный тяжелый БТР на базе танка Т-64

Бронетранспортер (БТР) на шасси танка Т-64 Вооруженных сил Украины заметили на появившемся в соцсетях ролике. На запись обратила внимание «Российская газета».

На коротком видео можно заметить два БТР M113, за которыми движется тяжелый транспортер на базе Т-64. Самодельную машину лишили башни, которую заменили бронированной рубкой для перевозки пехоты. Защищенность рубки обеспечивают блоки динамической защиты «Контакт». БТР получил крупнокалиберный пулемет «Утес» с дистанционным управлением.

Отмечается, что впервые подобную машину заметили в зоне боевых действий в апреле 2023 года. После этого транспортер периодически появлялся на фотографиях из тыловых районов. В материале допустили, что запись могли сделать задолго до ее публикации. Об этом может говорить отсутствие антидроновой защиты, которой сейчас оснащают практически любую технику в зоне СВО.

В июле 2024 года в районе заводского полигона «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле впервые заметили боевую машину неизвестного типа похожую на тяжелый БТР на базе танка. Гусеничная машина с передним расположением двигателя получила шасси танка Т-72.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
M113 БТР
Т-72
Компании
Уралвагонзавод
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