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Военное обозрение

Правительство Великобритании намеревается повысить военные расходы страны

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Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении повысить военные расходы королевства до 2,5% от ВВП. Соответствующего уровня Лондон планирует достичь к 2027 году.

При этом, по словам британского премьера, к концу срока полномочий текущего состава парламента, то есть к 2029 году, этот показатель достигнет 3% от ВВП страны. Однако, как отметил Стармер, единственным способом получить возможность увеличить оборонные расходы является сокращение выделяемого на помощь другим странам бюджета с 0,5% до 0,3% от ВВП.

В то же время, наиболее вероятный кандидат на должность нового канцлера ФРГ Фридрих Мерц обсуждает выделение 200 миллиардов евро для создания чрезвычайного оборонного фонда Германии. Для этой цели Мерц вступил в переговоры с социал-демократами, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе скорейшего одобрения дополнительных расходов на оборону. Для этого немецкому бундестагу придется найти способ обойти действующие в стране жесткие ограничения на дополнительные государственные заимствования.

Ранее сообщалось, что недавно посетившие Киев лидеры стран Европы с поразительным единодушием выразили готовность увеличить свою военную поддержку Украины, даже если для этого придется пожертвовать собственными национальными интересами. Помимо выделения очередных пакетов военной помощи, участники саммита в Киеве пообещали ввести новые антироссийские санкции и в 2030 году принять Украину в Евросоюз.

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