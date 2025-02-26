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ТАСС

На МКС начал штатную работу "Монитор всего неба"

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и модуль "Звезда"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и модуль "Звезда".
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Спектрометр для эксперимента был доставлен на МКС на транспортном грузовом корабле "Прогресс МС-28" в августе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН, установленный снаружи служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), начал обзор небесной сферы в рамках эксперимента "Монитор всего неба". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"В феврале 2025 года на Международной космической станции в рамках эксперимента "Монитор всего неба" завершились проверки рентгеновского спектрометра СПИН-Х1-МВН, установленного снаружи служебного модуля "Звезда", и аппаратура начала наблюдения", - говорится в сообщении.

Спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" был доставлен на МКС на транспортном грузовом корабле "Прогресс МС-28" в августе. В декабре космонавты Иван Вагнер (спецкор ТАСС) и Алексей Овчинин в рамках внекорабельной деятельности установили его снаружи модуля "Звезда".

В сентябре замдиректора Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов сообщил ТАСС, что прибор начнет работать сразу после установки и за три года совершит 15 обзоров неба. Лутовинов отметил, что прибор поможет ученым определить число сверхмассивных черных дыр во Вселенной и их вклад в ее историю благодаря измерению космического рентгеновского фона - излучения, которое складывается из огромного количества далеких объектов, которые практически невозможно рассматривать по отдельности. 

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