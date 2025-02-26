Западную подготовку ВСУ раскритиковали. Норвегия обещает исправиться (NRK, Норвегия)

Украинские солдаты во время учений под руководством британских инструкторов.

NRK: Украина недовольна подготовкой ее солдат на Западе, Норвегия ее "улучшит"

Премьер Норвегии Юнас Гар Стёре прибыл на Украину с “подарком”, который уже раскритиковали в Киеве, сообщает NRK. Речь идет о западной выучке, которая не может подготовить солдат к современным боевым действиям. Но Стёре убежден, что такая "поддержка" уместна.

Фредрик Тумбра (Fredrik Tombra), Лаура Сульхейм (Laura Solheim)

Норвегия решила объединить усилия с другими странами Северной Европы и Прибалтики для обучения и оснащения бригады ВСУ.

Об этом стало известно в понедельник на встрече премьер-министра Юнаса Гара Стёре и еще 13 европейских лидеров с президентом Украины в Киеве.

Саммит состоялся в трехлетнюю годовщину российской спецоперации.

“Для нашего правительства всегда было важно, чтобы вклад Норвегии имел реальное значение для защиты Украины от России”, — заявил Стёре в Киеве.

Норвегия уже ведет подготовку солдат ВСУ в Норвегии, Великобритании и Германии. Теперь вклад страны будет усилен.

Украина эти усилия приветствует, хотя и высказывает недовольство отдельными моментами. По мнению критиков, западная выучка не в состоянии подготовить солдат ВСУ к современной войне.

Повод для недовольства

Почти две недели назад Украина приняла решение не создавать новые бригады, а сосредоточится на усилении действующих.

Причина — горький опыт.

Командир 108-го отдельного батальона “Волки Да Винчи” Сергей Филимонов в своей статье от 10 января обнажил недостатки в подготовке украинских солдат за рубежом.

“Ошибки командования, недостаток опыта и недостаточная подготовка привели к сдаче территории, повреждению техники и трагическим последствиям. Методы обучения НАТО часто не соответствуют реалиям современной войны”, — написал Филимонов.

Хотя солдаты проходят подготовку на современном оборудовании, им сложно использовать его на поле боя.

“Зарубежное обучение, если оно не адаптировано к украинским условиям и специфике конкретных подразделений, не только неэффективно, но и опасно”, — объяснил Филимонов.

Кошмарный антипример, который привел сам Филимонов и другие, — это 155-я механизированная бригада ВСУ, которую обучали французские войска.

Бригада была расформирована почти сразу же после того, как прошла подготовку во Франции и вернулась на Украину. По сообщению издания Forbes, почти 1 700 из 5 800 солдат бригады отправились в самоволку, а некоторые вернулись в свои бывшие части. А 50 человек дезертировали еще во Франции.

В своей статье Филимонов отметил, что стрельба из пулемета и метание гранат — это лишь 10–15% необходимых навыков. Солдаты также должны уметь маскироваться и занимать позицию. Они также должны уметь оказывать медицинскую помощь и составлять рапорты.

“За границей этому должным образом не учат”, — утверждает он.

Замечания будут учтены

Однако премьер-министр Стёре уверен, что поддержка, которую Украине оказывают страны Прибалтики и Скандинавии, адаптирована к повседневным нуждам и запросам фронта.

“Мы собираемся оказать новый вид поддержки оборонительной борьбе Украины — а именно, вложиться в ее военно-промышленный комплекс. Это наилучшим образом соответствует условиям нынешнего противостояния”, — объяснил Стёре.

Он добавил, что Норвегия готова при необходимости расширить поддержку Украины.

Министр обороны Туре Сандвик заверил, что норвежские военные хорошо себе представляют, что нужно Украине.

“Мы наладили тесный диалог с украинской обороной о запросах ВСУ. Совместно с другими странами Северной Европы и Прибалтики мы будем корректировать подготовку сообразно потребностям Украины”, — объяснил он.

Норвегия также будет учиться на собственном опыте и навыках, накопленных другими странами, заключил министр обороны.