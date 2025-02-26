Ростех улучшил бронежилет "Оберег"

Керамическая плита выдержала более 20 попаданий из штурмовой винтовки натовского образца, которую применяют Вооруженные силы Украины

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ростех усилил защиту штурмового бронежилета "Оберег", внедрив в него керамическую плиту. Она выдержала более 20 попаданий из штурмовой винтовки натовского образца, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили в госкорпорации.

"Наше предприятие модернизировало штурмовой бронежилет "Оберег", создав для него новую керамическую плиту класса защиты Бр5. Испытания показали высокую прочность изделия. Плита выдержала более 20 попаданий из штурмовой винтовки натовского образца под калибр 223 мм. Такое оружие используют боевики ВСУ. Ни одного пробития плиты не было зафиксировано", - отметили там.

Как подчеркнули в Ростехе, плита повышенной живучести весит меньше предшественников. Два десятка автоматных пуль разрушили ее керамику, но не произошло ни одного пробития. Также изделие не повредили бронебойные патроны в калибре 308 мм. "Есть запреградное воздействие, которое может обернуться для бойца лишь контузионной травмой. При этом бронежилет сохранит человеку жизнь", - пояснили в госкорпорации.

Завод "Октава" (под управлением компании "РТ-капитал" Ростеха) серийно выпускает несколько видов бронежилетов линейки "Оберег". В частности, это титульная версия - штурмовой бронежилет с керамической бронеплитой повышенного класса защиты Бр5. Он защищает от винтовочных и пулеметных патронов 7,62*54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32. При этом площадь защиты штурмовой амуниции - более 76 кв. дм, а весит она чуть более 9 кг.