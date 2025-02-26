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В России оценили влияние «Орешника» на стратегический баланс в мире

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Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com.

Эксперт Бабичев: БРСД «Орешник» может привести к новому стратегическому балансу

Наличие баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» в арсенале России может привести к формированию новой мировой структуры стратегического баланса. Эксперт в области военной космонавтики Евгений Бабичев оценил влияние ракеты в беседе с ТАСС.

«Сам факт наличия в России и последующее развертывание ракетного комплекса "Орешник" — в силу его новых характеристик — является достаточным поводом для формирования новой структуры военно-стратегического баланса в мире, где на смену ракетно-ядерному паритету времен холодной войны придет новая формула равновесия», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Орешник» — это первая отечественная БРСД с неядерной боевой частью после ракеты Р-5, которую испытывали в 1950-х. Он подчеркнул, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), который предусматривал запрет разделяющихся головных частей индивидуального наведения, не вступал в силу. Поэтому Россия ничего не нарушила, разработав «Орешник».

Ранее в феврале президент России Владимир Путин заявил, что боевые блоки БРСД «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-2
Ядерный щит
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