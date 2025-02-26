Будет обладать эффектом «кошачьего глаза»: Германия начинает разработку танка Leopard 3

Источник изображения: topwar.ru

Германия начинает разработку нового танка Leopard 3. Соответствующие контракты на проведение исследований в области мобильности, огневой мощи и защиты ОБТ были заключены Минобороны с рядом компаний из ФРГ.

Самым совершенным на сегодняшний день немецким ОБТ семейства Leopard является версия 2А8. Однако недавно на сайте Hartpunkt появилась информация о новом варианте, известном как 2AX или Leopard 3, который, как указывается, «будет адаптирован к текущему уровню угроз благодаря улучшению характеристик и будет обладать дополнительными возможностями по сравнению с Leopard 2A8».

Как отмечается, новая модификация танка пойдёт в войска в 2030 году и прослужит около 25 лет, пока не будет принят на вооружение совершенно новый франко-германский ОБТ, разрабатываемый в рамках программы MGCS. Как ожидается, это произойдёт в 2045 году. Таким образом, Leopard 3 призваны стать временным промежуточным решением для бундесвера.

В рамках проекта Leopard 3 немецкому концерну Rheinmetall поручается разработать три типа 130-мм боеприпасов – основной DM13, многофункциональный ОФС DM11 и бронебойный DM23, который будет поражать цель только с помощью кинетического воздействия. Сама 130-мм гладкоствольная пушка, способная вести огонь на дистанции до 5 км, была впервые показана общественности в 2016 году. Как утверждается, она демонстрирует на 50% большую кинетическую энергию по сравнению со 120-мм орудием. Её вес составляет 7700 кг вместо 6600 кг у калибра 120 мм. Соответственно возросла и масса снарядов, для стрельбы которыми потребуется автомат заряжания.

Компаниям Hensoldt и KNDS Deutschland поручено создать новую СУО, которая должна компенсировать отклонения ствола, вызванные изменениями температуры (например, воздействием пороховых зарядов при стрельбе), и в итоге обеспечить высокую точность огня.

Источник изображения: topwar.ru

Эти же подрядчики должны повысить уровень защиты за счёт создания более совершенной системы самообороны на базе имеющейся MUSS 2.0 [«ВО» недавно сообщало о её преемнике Odaeon], которая состоит из 4 пассивных датчиков, каждый из которых объединяет в себе электрооптический сенсор, предупреждающий об лазерном облучении, и ИК-глушитель (IR-Jammer).

В отличие от MUSS новая система будет снаряжена также оптическим оборудованием, обладающим, как указывается в ТЗ, эффектом «кошачьего глаза». Как предполагается в издании, данный эффект состоит в анализе окружающей среды в поисках угроз и их последующей классификации, позволяя обнаруживать даже хорошо замаскированного противника.

Возможность оптического обнаружения [неприятеля] стала бы уникальным в мировом масштабе защитным элементом

- говорится в издании.

Четвёртое техническое исследование сосредоточено на разработке новой силовой установки OLYMP, которая включает ДВС, трансмиссию, системы охлаждения, фильтрации и выхлопа. При этом в максимальной степени должны быть востребованы существующие компоненты Leopard 2. Подрядчиком является не MTU, а концерн Liebherr, который уже занимался созданием силовых установок для БМП Marder 1 и её преемника Lynx KF41, но не имеет опыта работы в сфере танкостроения.

Минобороны ФРГ ожидает результатов вышеуказанных исследований к 2026 году. После их завершения станет более понятен не только облик Leopard 3, но и франко-германского танка MGCS.