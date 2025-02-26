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ТАСС

Зонд "ЭкзоМарс" раскрыл предположительно водное происхождение красной пыли Марса

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© NASA/ JPL-Caltech/ USGS
© NASA/ JPL-Caltech/ USGS.
Источник изображения: © NASA/ JPL-Caltech/ USGS

Опыты и замеры показали, что на марсианскую пыль были больше всего похожи рукотворные частицы из феррогидрита - железосодержащего минерала, который возникает на Земле в результате взаимодействий вулканических горных пород с холодной жидкой водой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Американские и европейские планетологи обнаружили на снимках с зонда "ЭкзоМарс-TGO" свидетельства того, что частицы пыли, придающие Марсу характерный красный цвет, возникли в результате сложных химических процессов с активным участием воды. Это в очередной раз указывает на длительное существование водоемов на древнем Марсе, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

"Марс по-прежнему остается красной планетой, однако наши представления о том, почему это так, сильно изменились. Наш анализ показывает, что частицы феррогидрита, из которых состоит марсианская пыль, могли возникнуть только в присутствии жидкой воды. Это говорит о том, что Марс приобрел характерный для него "ржавый" цвет значительно раньше, чем мы считали в прошлом", - заявил научный сотрудник Брауновского университета Адомас Валантинас, чьи слова приводит пресс-служба ЕКА.

Как отметил Валантинас, ученые уже несколько сотен лет интересуются тем, как Марс приобрел характерный для него красно-коричневый цвет. В прошлом ученые считали, опираясь на результаты замеров наземных телескопов и первых орбитальных миссий, что красный цвет Марса связан с тем, что пыль на его поверхности состоит из железного минерала гематита. Он образуется в безводной среде, из-за чего ученые считали, что Марс "поржавел" уже после того, как исчезли его океаны.

Европейские и американские планетологи открыли первые вещественные свидетельства ошибочности этой гипотезы при изучении примерно двух сотен снимков, которые были получены камерой CaSSIS на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO" при наблюдениях за атмосферой Марса во время нескольких пылевых бурь. Проведенный учеными анализ помог им определить размеры частиц пыли, изучить их спектральные характеристики и уточнить, как они взаимодействовали со светом на разных длинах волн.

Опираясь на эти сведения, ученые попытались создать в лаборатории железосодержащий материал с аналогичными характеристиками. Проведенные ими опыты и замеры показали, что на марсианскую пыль были больше всего похожи рукотворные частицы из феррогидрита - железосодержащего минерала, который возникает на Земле в результате взаимодействий вулканических горных пород с холодной жидкой водой.

Как считают ученые, подобный сценарий формирования частиц марсианской пыли является еще одним свидетельством в пользу того, что на Марсе длительное время присутствовали существенные запасы жидкой воды. Исследователи надеются, что их теория будет подтверждена в ходе анализа образцов марсианской пыли, которые планируется собрать и доставить на Землю в рамках будущих миссий ЕКА и NASA.

О проекте "ЭкзоМарс"

Совместный российско-европейский проект "ЭкзоМарс" включал две части - орбитальный зонд "ЭкзоМарс-TGO", оснащенный российскими и зарубежными научными приборами для исследования атмосферы Марса, а также спускаемый модуль "Казачок" и марсоход "Розалинд Франклин". Орбитальная часть миссии была успешно доставлена к Марсу в 2016 году, тогда как запуск второй половины "ЭкзоМарса" был отменен по решению европейской стороны в начале 2022 года из-за событий на Украине.

  

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