Нидерланды поддержали "амбициозный" план Каллас для помощи Украине

Министр иностранных дел королевства Каспар Вельдкамп призвал другие страны ЕС поддержать предложение

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Нидерланды считают "амбициозным" предложенный главой евродипломатии Каей Каллас план поддержки Киева, предусматривающий предоставление ему нового пакета военной помощи, и поддерживают его. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Каспар Вельдкамп.

"Я поддерживаю план верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас по предоставлению большей военной поддержки Украине более оперативно и эффективно. Нидерланды хотят реализовать этот амбициозный план", - написал он в X. Министр также призвал другие страны ЕС поддержать предложение Каллас и "внести свой вклад" в поддержку Киева.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что некоторые страны ЕС не поддержали передачу нового пакета военной помощи Украине, предложенного Каей Каллас, так как они не хотят тратить на него средства из своих национальных бюджетов. В частности, Испания, Италия и Португалия намерены увязать вопрос оказания помощи с тем, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы. Собеседники издания отмечали, что ФРГ и Франция также не поддержали инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине, пока другие европейские государства "были менее активны".

Главы государств и правительств Евросоюза планируют определить детали и объем новой военной помощи Украине на экстренном саммите 6 марта. Каллас подчеркнула, что она "оптимистично настроена" относительно одобрения лидерами ЕС новой помощи. Точная сумма не уточняется, однако в европейских СМИ появились публикации о том, что страны ЕС могут выделить Украине до €700 млрд. Это произошло сразу после заявлений новой администрации США о том, что конфликт должен быть завершен в кратчайшие сроки, что Украине не место в НАТО, а уже предоставленная американская военная помощь Киеву на сотни миллиардов долларов должна быть компенсирована.