Московский мостостроитель возглавил дирекцию по строительству космодрома Восточный

Владимир Кучеров является руководителем группы Главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель группы Главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров назначен исполняющим обязанности главы дирекции по строительству космодрома Восточный. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Исполняющим обязанности директора Дирекции по строительству космодрома Восточный вместо Виктора Степанова назначен руководитель группы Главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, ушел в отставку гендиректор Главкосмоса Илья Тарасенко - на его позицию назначена первый заместитель Наталья Локтева, с которой на данный момент заключен срочный договор. Также произошла смена руководства в АО "НПО "Техномаш" - вместо Юрия Власова предприятие возглавил заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Баканова новым руководителем Роскосмоса. 14 февраля в госкорпорации сообщили о ряде кадровых решений, направленных на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли. Так, госкорпорацию покинули первый замглавы Андрей Ельчанинов и заместитель гендиректора по науке Александр Блошенко.

Кроме того, Баканов сменил руководителей головного института Роскосмоса АО "ЦНИИмаш" Сергея Коблова и Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина Дмитрия Яременко.