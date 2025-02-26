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НАСА выбрало SpaceX для запуска телескопа NEO Surveyor

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Изображение: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Изображение: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona.

НАСА выбрало компанию SpaceX для запуска телескопа NEO Surveyor

НАСА выбрало компанию SpaceX для запуска инфракрасного телескопа NEO Surveyor, предназначенного для поиска и изучения траекторий потенциально опасных астероидов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Стоимость контракта между агентством и компанией оценивается в 100 миллионов долларов. Запуск ракеты Falcon 9 с аппаратом NEO Surveyor с площадки во Флориде планируется провести в сентябре 2027 года. Телескоп будет работать в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце, находящейся в 1,5 миллиона километров от планеты в направлении светила.

Ранее Китайское национальное космическое управление сообщило, что космический аппарат Tianwen-2, предназначенный для возвращения образцов с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева, прибыл на космодром Сичан одноименного городского уезда провинции Сычуань (Китай) для подготовки к запуску.

В октябре издание рассказало, что в 2028 году японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в интересах Космического агентства ОАЭ запустит станцию Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA) для изучения шести астероидов главного пояса и встречи с седьмым небесным телом — астероидом (269) Юстиция.

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