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ЦАМТО

Турецкая компания FNSS примет участие в программе модернизации парка БМП-3 ВС ОАЭ

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Боевая машина пехоты БМП-3 ВС ОАЭ в положении для транспортировки
Боевая машина пехоты БМП-3 ВС ОАЭ в положении для транспортировки.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

ЦАМТО, 25 февраля. Турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri A.S. объявила о заключении соглашения с эмиратской EDGE Group по модернизации имеющегося парка БМП-3 ВС ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании был подписан генеральным директором AL TAIF (входит в состав EDGE Group) Рашедом Аль Кааби и генеральным директором FNSS Кадиром Наилем Куртом 20 февраля в рамках международной оборонной выставки и конференции IDEX-2025.

Компания AL TAIF является ведущей компанией, обеспечивающей комплексную поддержку жизненного цикла наземных платформ. Партнерство с FNSS предусматривает повышение боевой готовности и технических характеристик (механических, электрических и электронных систем) 615 БМП-3 ВС ОАЭ. Других подробностей сделки на данный момент не имеется.

Как известно, всего на вооружении ВС ОАЭ состоят порядка 700 БМП-3. Последний известный подписанный с эмиратской стороной в 2013 году контракт на модернизацию 135 БМП-3 Курганский машиностроительный завод выполнил в 2016 году.

Замглавы "Курганмашзавод" Игорь Севастьянов в ходе выставки IDEX-2017 заявлял "РИА Новости", что "Рособоронэкспорт" ведет переговоры с ОАЭ по вопросу дальнейшей модернизации парка БМП-3, однако подтвержденной информации о подписании новых контрактов на данный момент не имеется.

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Nurol
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