Космические силы США займут центральную позицию в разработке "Железного купола"

Командующий космическими операциями Соединенных Штатов генерал Ченс Солтцман заявил, что техническая интегрированная группа начала, в частности, оценку потенциального объема необходимых расходов и определение ключевых направлений работ

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Космические силы США будут играть ключевую роль в разработке новой национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки", их командование уже создало группу планирования для всеобъемлющей оценки необходимых действий. Об этом заявил командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман.

"Я считаю, нам достанется ключевая роль в этом [процессе]. Мы продвинулись [в работе], создав техническую интегрированную группу планирования для того, чтобы оценить все со всеобъемлющей точки зрения", - сказал Солтцман, которого цитирует американский портал Defense News.

По его словам, созданная группа анализирует, какие системы вооружений и контроля за угрозами уже находятся в разработке для достижения целей по созданию "Железного купола", а какие еще предстоит создать. Команда начала проверку текущего состояния системы противоракетной обороны США, также рассматривается техническая осуществимость отдельных проектов, связанных с "Железным куполом", оценивается потенциальный объем необходимых расходов и определяются ключевые направления работы.

Как отметил источник Defense News в Космических силах США, группа планирования должна подготовить первый отчет уже в ближайшие недели, после чего он будет представлен руководству Министерства обороны США.

28 января президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки". Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает в том числе развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. В публикации отмечалось, что Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план развертывания такой системы. Президент США ранее неоднократно заявлял о планах создать в США новую систему ПВО по примеру израильского "Железного купола". Он заверял, что это поможет укрепить американскую безопасность и создать множество рабочих мест.