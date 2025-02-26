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ЦАМТО

Швеция предоставит Украине дополнительную партию средств ПВО

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

ЦАМТО, 25 февраля. Власти Швеции 24 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью около 1,2 млрд. шведских крон (107 млн. евро), в состав которого войдут средства ПВО.

Как заявлено, правительство Швеции предоставит Агентству материального обеспечения Вооруженных сил Швеции (FMV) разрешение на закупку зенитных ракетных комплексов ближнего действия RBS-70 и зенитных артиллерийских установок TRIDON Mk.2 для передачи ВСУ.

В сотрудничестве с другими иностранными государствами Швеция также поможет профинансировать поставку дополнительные систем ПВО для Украины. Данный вклад является частью 18-го пакета военной помощи Украине и позволит усилить возможности по защите ее воздушного пространства. По оценке Минобороны Швеции, это также позволит Украине испытать новые шведские системы вооружения на поле боя.

Как заявлено, Швеция будет продолжать поддержку Украины столько, сколько необходимо. Предоставленный в январе пакет военной помощи стоимостью 13,5 млрд. шведских крон (1,2 млрд. евро) стал крупнейшим для Швеции на сегодняшний день. Он включал закупку новой военной техники на сумму 5,9 млрд. шведских крон (526 млн. евро).

ЗРК RBS-70 производится Saab около 50 лет. Разработанная BAE Systems Bofors система ПВО TRIDON Mk.2 представляет собой модернизированную версию 40-мм корабельной артиллерийской установки Bofors 40 Mk4, размещенную на грузовом шасси Scania с колесной формулой 6x6. В состав комплекса также входят дневные/ночные средства обнаружения и система управления огнем. Данная система впервые будет применяться в боевых действиях на Украине для защиты от БЛА, крылатых ракет, авиа- и бронетехники. В сотрудничестве с союзниками Швеция также поставит Украине зенитные управляемые ракеты.

По информации Минобороны Швеции, по состоянию на 30 января 2025 года, общая стоимость оказанной Швецией Украине военной помощи составила около 62 млрд. шведских крон. В состав данной помощи, в частности, вошли индивидуальные средства защиты, стрелковое оружие, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы, танки "Леопард-2", 155-мм артиллерийские установки "Арчер", ББМ CV-90, противокорабельные ракеты RBS-17, боевые катера и разведывательный самолет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
AGM-114
Leopard-2
RBS-70
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
БПЛА
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