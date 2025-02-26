Войти
ТАСС

Моисеев: ВМФ демонстрирует готовность реагировать на задачи любой сложности

259
0
0
Главком ВМФ России Александр Моисеев
Главком ВМФ России Александр Моисеев.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ ТАСС

Главком Военно-морского флота выразил благодарность экипажам отряда кораблей ВМФ России, который принимал участие в международных военно-морских учениях "Комодо-2025" у берегов Индонезии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России готов самостоятельно реагировать на задачи любой сложности в оперативно значимых и важных районах Мирового океана. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

"Военно-морской флот России продолжает плановое присутствие в оперативно значимых и важных районах Мирового океана и демонстрирует готовность реагировать на задачи любой сложности и решать их как самостоятельно, так и совместно с военно-морскими силами других государств, что мы и увидели в ходе этих маневров", - заявил адмирал Моисеев, слова которого приводят в Минобороны РФ.

Главком ВМФ выразил благодарность экипажам отряда кораблей ВМФ России, который принимал участие в международных военно-морских учениях "Комодо-2025" у берегов Индонезии.

Накануне у побережья острова Бали Республики Индонезия состоялся финальный этап многосторонних международных военно-морских учений "Комодо-2025". В нем приняли участие более 20 боевых кораблей различных государств. ВМФ России представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. В настоящее время отряд кораблей продолжает выполнение задач по плану дальнего похода в Индийском океане. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:01
  • 1
Владимир Путин: США и Россия могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%
  • 26.02 07:55
  • 1
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 06:18
  • 69
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 26.02 05:54
  • 7706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 05:11
  • 1
Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ
  • 26.02 05:09
  • 478
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.02 00:14
  • 5
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 25.02 17:40
  • 0
О поставках вооружения для ВСУ
  • 25.02 17:37
  • 0
Где дружбой дорожат, там враги дрожат
  • 25.02 17:34
  • 0
Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта
  • 25.02 13:57
  • 8
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 25.02 02:02
  • 0
Ответ на "Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани"
  • 24.02 23:02
  • 1
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
  • 24.02 22:47
  • 1
В Минпромторге опровергли информацию о возможной заморозке проекта разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток