Моисеев: ВМФ демонстрирует готовность реагировать на задачи любой сложности

Главком Военно-морского флота выразил благодарность экипажам отряда кораблей ВМФ России, который принимал участие в международных военно-морских учениях "Комодо-2025" у берегов Индонезии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России готов самостоятельно реагировать на задачи любой сложности в оперативно значимых и важных районах Мирового океана. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

"Военно-морской флот России продолжает плановое присутствие в оперативно значимых и важных районах Мирового океана и демонстрирует готовность реагировать на задачи любой сложности и решать их как самостоятельно, так и совместно с военно-морскими силами других государств, что мы и увидели в ходе этих маневров", - заявил адмирал Моисеев, слова которого приводят в Минобороны РФ.

Главком ВМФ выразил благодарность экипажам отряда кораблей ВМФ России, который принимал участие в международных военно-морских учениях "Комодо-2025" у берегов Индонезии.

Накануне у побережья острова Бали Республики Индонезия состоялся финальный этап многосторонних международных военно-морских учений "Комодо-2025". В нем приняли участие более 20 боевых кораблей различных государств. ВМФ России представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. В настоящее время отряд кораблей продолжает выполнение задач по плану дальнего похода в Индийском океане.