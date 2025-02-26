Военная «Метафора»: устройство позволяет совместить разные системы связи

Межсетевой ретранслятор обеспечивает передачу шифрованных сообщений на поле боя

В зоне проведения спецоперации испытано устройство межсетевой ретрансляции «Метафора». Его можно подключить к различным несовместимым между собой напрямую устройствам — мобильному телефону, военным или гражданским радиостанциям, планшету с интернетом — и передавать между ними речевые или информационные сообщения в зашифрованном виде. Эксперты отмечают, что новинка решает одну из важнейших проблем — совместимости работы разнотипных систем связи в боевых условиях.

Возможности «Метафоры»

«Метафора» помогает обеспечивать передачу речи или сообщений между сотовыми телефонами, радиостанциями, компьютерами и планшетами, подключенными к различным сетям. Из внешних сетей устройство принимает сигнал несколькими способами. Наличие разъема USB позволяет подключать модем с SIM-картой и использовать сотовую сеть в качестве канала связи. Работать с проводным интернетом позволяет специальный разъем. Также предусмотрена возможность приема интернета с помощью Wi-Fi.

Источник изображения: Фото: ООО «Смарт Текнолоджис»

Два стандартных разъема mini XLR позволяют подсоединять к устройству различные типы как военных, так и гражданских радиостанций.

— «Метафора» решает проблемы совместимости различных радиостанций, защищенной передачи речи, а также объединения их в единую систему через широкополосные сети и интернет. Очень сложен, а иногда невозможен процесс построения сети связи из имеющихся различных устройств, когда некоторые из них между собой несовместимы. «Метафора» дает простое решение этой проблемы, — рассказал «Известиям» директор компании-разработчика ООО «Смарт Текнолоджис» Андрей Степанов. Эта компания из Пензы реализовала проект по разработке «Метафоры» при поддержке «Центра беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).

Например, «Метафора» позволяет объединить в одну сеть, подключенные к ней любую гражданскую и военную радиостанцию «Азарт».

Немаловажно и то, что межсетевой ретранслятор передает речь, адресные и групповые текстовые сообщения в зашифрованном виде. В «Метафоре» используется тот же криптографический протокол, который принят для защиты данных в сети Интернет.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Специалисты по защите информации утверждают, что для взлома такого протокола на мощных современных персональных компьютерах понадобятся годы, — пояснил Андрей Степанов. — Кроме этого, даже в открытом режиме можно построить безопасную сеть — радиостанции шифруют сигнал самостоятельно.

На «Мeтафору» РЭБ не влияет, так как она — не приемо-передающее устройство.

— Воздействию РЭБ подвержены, например, сами радиостанции, которые передают сигнал, — объяснил Андрей Степанов. — За счет того, что «Метафора» дает широкий набор способов подключения и коммутации, можно строить разные вариации схем связи, наиболее подходящие для конкретных условий и ограничений.

Фото: Global Look Press/Valentin Wolf Источник изображения: iz.ru

Настройка устройства выполняется с помощью мобильного приложения — смартфон управляет «Метафорой» по Bluetooth.

Сам ретранслятор весит 240 граммов, из которых 150 приходится на аккумулятор.

— Вес и размер устройства позволяют без труда носить его с собой, — подчеркнул Андрей Степанов.

Разработчики рассказали, что ударостойкость изделия соответствует нормам для гражданских гаджетов. Для повышения надежности использования в экстремальных условиях надо использовать дополнительные защитные чехлы или ударопрочные отсеки.

«Метафора» проходила четыре фазы испытаний: лабораторную, в городской застройке, на пересеченной местности, а также в боевых условиях.

— Четвертая фаза испытаний проходила в зоне СВО с участием бойцов, — рассказал Андрей Степанов. — Они дали высокую оценку устройству, первое впечатление от него было крайне положительным. От бойцов были конструктивные пожелания и советы по удобству использования и по режимам работы. Создали чат для обсуждений и предложений. Совместными усилиями работаем над совершенствованием продукта.

Проблемы связи в войсках

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин, у разных силовых ведомств и структур, в частности в МВД, Вооруженных силах России и Росгвардии, разные системы связи.

— Проблема связи между ними застарела еще с Чеченской войны, — отметил он. — Если устройство сделано представителями так называемого народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и соответствует заявленным характеристикам, то это очередное подтверждение довольно популярной сейчас мысли, что наш ОПК, где работают любители и энтузиасты, достиг в ходе конфликта такого технического уровня, что может тягаться с западными высокобюджетными корпорациями. Сегодня такое соперничество наблюдается, и наши себя в ряде случаев показывают очень хорошо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Основной коммуникатор в зоне СВО, по которому происходит передача информации и взаимодействие, — это радиосвязь, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Как только появляется такая автоматизация через системы связи, то многие задачи начинают решаться проще, отметил он.

Новинки в зоне СВО

Действующим в зоне СВО подразделениям начали поставлять модернизированные тактические гарнитуры, которые защищают слух и обеспечивают надежную связь. Ранее «Известия» писали, что новинка совместима с любыми радиостанциями и защитными шлемами, что делает ее универсальной.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

В комплект гарнитуры с активным шумоподавлением Echo Pro входят наушники с жестким оголовьем, крепления на рельсы шлема, съемный микрофон, шнур подключения к PTT- устройству (нагрудному коммутатору, подключаемому к радиостанциям) и застежки.

Помимо классического жесткого оголовья в комплекте есть крепления на рельсы шлема. Система крепления обеспечивает индивидуальную подгонку в соответствии с личными потребностями бойца — это обеспечивает комфорт при эксплуатации изделия. Гарнитура работает до 200 часов от двух батареек «ААА».

Богдан Степовой

Юлия Леонова