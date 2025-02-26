Президент РФ: Россия могла бы поставить в США 2 млн тонн алюминия и запустить его совместное производство

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На фоне некоторой «оттепели» между Москвой и Вашингтоном в вопросе урегулирования конфликта на Украине, появляется положительная динамика и на других направлениях.

В частности, уже сейчас ведутся переговоры касательно полноценной работы дипломатических ведомств обеих стран. Кроме того, рассматриваются варианты возвращения американских компаний на российский рынок и частичного снятия санкций с нашей страны.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин в ходе вчерашнего интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия могла бы поставить в США порядка 2 млн тонн алюминия, если Штаты откроют свой рынок для нашего сырья.

Со слов российского лидера, данная мера, конечно, не оказала бы радикального влияния на ценообразование в отрасли, но положила бы начало стабилизации цен.

Кроме того, Владимир Путин допустил, что Россия и США могли бы запустить и совместные проекты по добыче алюминия. В частности, на месторождении в Красноярском крае.

Как выразился президент РФ, проект, к которому могли бы присоединиться американские компании, требует инвестиций в размере порядка 15 млрд долларов. При этом он напомнил, что планы по строительству дополнительных производств алюминия и строительства ГЭС в данном регионе существовали еще во времена СССР.