Экс-премьер Польши Миллер заявил, что Украина уже проиграла войну

Тот, кто проиграл, должен считаться с различными последствиями, считает политик

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина уже проиграла войну и должна смириться с этим. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Polsat бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

"Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграл, должен считаться с различными последствиями", - сказал он. "Да, я так считаю", - добавил политик.

С его точки зрения, в вопросе Украины Польша не должна ориентироваться на Европу, поскольку та "не является военной империей и не имеет армии". "Европа предельно ослаблена. Евросоюз управляется какими-то дилетантами", - полагает Миллер.

"У нас (у поляков - прим. ТАСС) есть шансы только тогда, когда за нами или рядом с нами стоит Америка", - считает он.

Коснувшись вопроса о возможной отправке польских войск, экс-премьер пояснил, что "если бы на Украину вошли американцы, тезис о том, чтобы там находились и польские солдаты, имел бы смысл". Но "если американцев не будет, ни один польский солдат не должен там показываться", уточнил он.