ЦАМТО, 25 февраля. На Украине начнут производить канадские бронемашины Roshel, передает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение "Укроборонпрома".

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение о создании совместного производства бронемашин Roshel. Украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие материалы для производства машин", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома".

В компании отметили, что эти бронемашины уже используются украинскими военными. Их производство на территории Украины ускорит поставки техники в боевые подразделения.