Эксперт Барри: Украина лишится половины используемых вооружений без помощи США

Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований отметил, что страны ЕС сейчас не в состоянии должным образом компенсировать отсутствие поставок из США в случае их немедленной остановки

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Потенциальное прекращение военных поставок Украине со стороны США лишит вооруженные силы страны примерно половины имеющихся в их распоряжений вооружений, в том числе наиболее передовых образцов. Такое мнение привел старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри.

Европейскому изданию Politico он рассказал, что страны ЕС сейчас не в состоянии должным образом компенсировать отсутствие поставок из США в случае их немедленной остановки. Страны Евросоюза могут заменить американские танки Abrams наращиванием поставок немецких Leopard, а системы ПВО Patrion из США на IRIS и NASAMS, но это не решит вопросы поставок боеприпасов и ракетных снарядов большой дальности, а расширение их производства может занять годы.

Министр иностранных дел Литвы Кястиус Будрис также указал, что "есть определенные вооружения и оборудование, в [поставках] которых Европа не может заменить США", несмотря на общее наращивание расходов стран ЕС на оборону. Депутат Верховной рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе добавила, что у европейцев "просто нет того, что есть у американцев". По словам Будриса, ЕС может увеличить инвестиции в производство вооружений на территории самой Украины, что позволило бы сократить зависимость от американских поставок, но для этого нужна соответствующая политическая воля стран Евросоюза.

Politico указывает, что потеря военной поддержки со стороны Вашингтона "станет ударом" для Киева, но потенциально с поддержкой ЕС Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут продолжать воевать "еще много месяцев" при сохранении нынешних темпов боевых действий. Газета утверждает, что за время конфликта Украина обрела определенную независимость от внешних поставок в производстве беспилотных систем. Однако, как подчеркивает издание, без помощи со стороны своих союзников Украина не может выдержать продолжения боевых действий. "Несмотря на храброе выражение лица, Украина отчаянно хочет, чтобы США остались", - добавляет Politico.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон занимается переформулированием подхода к взаимодействию с РФ и оказанию содействия Киеву, чтобы получать отдачу от этой помощи. Он также указывал, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Помощник Трампа подчеркнул, что Киев не ведет конструктивную работу по сделке, предусматривающей получение Соединенными Штатами полезных ископаемых с Украины, а выступает с неуместными заявлениями, касающимися американского лидера.