На верфи Damen состоялась церемония крещения транспорта снабжения "Ден-Хелдер"

ЦАМТО, 25 февраля. Компания Damen Naval объявила о состоявшейся 22 февраля на верфи во Флиссингене церемонии крещения универсального транспорта снабжения (Combat Support Ship – CSS) "Ден Хелдер".

Новый транспорт снабжения предназначен для поставки ВМС Нидерландов. Крестной нового корабля стала принцесса Нидерландов Амалия.

После церемонии крещения компания Damen Naval (подразделение Damen Shipyards Group) должна завершить ряд работ на корабле, после чего он будет передан Командованию материального обеспечения и информационных технологий COMMIT (Material and IT Command) Министерства обороны Нидерландов. Последние системы будут установлены командованием ВМС Нидерландов на базе "Ден-Хелдер".

Как сообщал ЦАМТО, Организация по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) заключила с Damen Shipyards Group контракт на строительство универсального транспорта снабжения в феврале 2020 года. Бюджет проекта составляет 375 млн. евро.

Новое судно позволит восстановить возможности ВМС Нидерландов по снабжению кораблей флота в море, которая была утрачена после вывода из боевого состава флота транспорта снабжения А836 "Амстердам" в декабре 2014 года. "Ден-Хелдер" способен обеспечить поддержку в море оперативной группы из шести кораблей даже в сложных погодных условиях.

Корабль спроектирован Damen Shipyards в сотрудничестве с DMO и ВМС Нидерландов. Проект основан на универсальном транспорте снабжения (A833) "Карел Дорман", ранее построенном Damen. Резка стали для строительства судна началась в декабре 2020 года на предприятии Damen в Румынии, киль был заложен в июне 2021 года, а спуск на воду прошел в октябре 2022 года. Ходовые испытания корабля завершились в декабре 2024 года.

После завершения строительства корабль отправится в Ден-Хелдер, где будут установлены система боевого управления и другое специальное оборудование. После завершения всех испытаний корабль войдет в боевой состав флота.

Судно сможет применяться в различных регионах мира в условиях высокой угрозы под защитой фрегатов. "Ден Хелдер" также может использоваться для противодействия незаконному обороту наркотиков, контроля за потоками беженцев и оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Длина корабля составляет около 179,5 м, ширина – 22 м. Судно оборудовано четырьмя дизель-генераторами Wartsila 31, экипаж – 76 человек. На борту могут разместиться дополнительно до 80 пассажиров. "Ден Хелдер" обеспечит транспортировку 7600 куб. м. дизельного топлива (в том числе для собственных нужд), 1000 куб. м. вертолетного топлива (в том числе для собственных нужд), 226 куб. м. питьевой воды и 434 т других грузов, включая боеприпасы. Помимо доставки топлива и боеприпасов, на борту судна имеется пространство для размещения до двух вертолетов NH-90 (либо один NH-90 и два БЛА) и около 24 контейнеров.