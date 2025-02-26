Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии.

Несколько стран НАТО планируют ввести войска на Украину

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Некоторые члены ЕС хотят отправить на Украину воинские контингенты — после объявления режима прекращения огня. По официальным заверениям — чтобы следить за соблюдением перемирия. Однако далеко не все в "европейской семье" это поддерживают. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Готовили к диверсиям

В процессе переговоров России и США стороны согласились, что вооруженный конфликт на Украине необходимо заканчивать. О деталях пока ничего не сообщается. Однако логика подсказывает: режим прекращения огня как-то придется контролировать.

Новинки оружейной выставки Eurosatory в Париже Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Сафронов, Владимир Добровольский

Несколько западных стран еще до переговоров изъявили желание отправить на Украину своих военных. Особой воинственностью отличались французы. Эммануэль Макрон несколько раз высказывался на этот счет, однако его сразу не поддержали — и он затих. В последние месяцы о подобных планах не заговаривал.

Ритуальную готовность бросить себя в огонь войны ради США выразили Латвия, Литва и Эстония. Они активно инвестируют в военное производство и закупают оружие за рубежом.

Празднование Дня независимости Латвии Источник изображения: © Sputnik

Однако создание вооруженных сил практически с нуля — процесс долгий. Сегодня Латвия, Литва и Эстония максимум, на что способны, — это выставить по мотопехотному батальону на БМП и БТР.

На днях о намерении отправить на Украину войска сообщил министр обороны Великобритании Кир Стармер. Лондон замешан в провоцировании украинского конфликта не меньше Вашингтона. Британский спецназ готовит ВСУ в таких областях, как диверсии, военно-морские операции и минно-взрывное дело. Спецподразделения SAS и SBS на этом собаку съели. Это серьезный противник — недооценивать нельзя ни их самих, ни учеников.

Британские военные Источник изображения: © Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)

За восемь лет Минских соглашений британские спецы плотно пустили корни в Незалежной. Они приложили руку к формированию подразделений теробороны, организовали курсы для сотрудников Главного управления разведки, на базе 73-го морского центра спецопераций ССО ВСУ в Очакове создали школу диверсантов и "водолазов специального назначения", собирались строить две военно-морские базы. Очевидно, для Лондона территория Украины уже давно стала очередной "большой шахматной доской". Задолго до событий Евромайдана.

Планы Лондона

Лондон втайне обговаривал свои планы с Парижем. На этой неделе Стармер должен встретиться с Дональдом Трампом и представить ему франко-британский проект размещения на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих — в городах, портах, на всех критически важных объектах инфраструктуры. Но, что важно, вдали от нынешней линии фронта.

Кроме того, есть средства технического мониторинга: разведывательные беспилотники, самолеты и спутники.

"Это даст нам полную картину происходящего, — объяснил газете The Daily Telegraph источник в британском оборонном ведомстве. — Миссию поддержит огневая мощь, достаточная, чтобы отслеживать и сбивать воздушные цели. Это нужно для открытия воздушного пространства Украины. В Черном море организуют военно-морские патрули для нейтрализации российской угрозы коммерческим судоходным маршрутам".

Стармер собирается попросить Трампа увеличить присутствие американской тактической авиации в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. Не исключено, что американский президент одобрит этот план, поскольку он не предполагает прямого развертывания сил США в зоне конфликта.

По мнению источника The Daily Telegraph, пункт о взаимной обороне пятой статьи устава НАТО, скорее всего, не будет распространяться на европейские войска, размещенные на Украине.

Британские военные во время учений НАТО в Норвегии Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /

Зеленский явно рассчитывал на большее: он требовал от союзников не менее 100 тысяч солдат. Финансирование, разумеется, ляжет на ЕС.

Повод для войны

Впрочем, все планы британцев могут провалиться по единственной причине: Россия вряд ли согласится на их военное присутствие у своих границ. И уж тем более на пролеты самолетов и дронов через украинское воздушное пространство. А если Лондон рискнет отправить войска без согласия Кремля, Москва оставляет за собой право рассматривать их как законную цель в зоне конфликта.

ВВС США сухопутный контингент союзников вряд ли поддержат: Трамп уже ясно дал понять, что прямую военную помощь им на Украине оказывать не станет.

В годы Минских соглашений за фронтом следили миссии ОБСЕ. Как они это делали, напоминать не нужно. Европейцы в упор не замечали нарушения режима прекращения огня со стороны Киева, готовили политически ангажированные доклады и открыто передавали украинским разведслужбам важную информацию об обстановке в тыловых районах тогда еще не признанных республик Донбасса. Вряд ли военные станут вести себя иначе. А под их прикрытием ВСУ вернутся к "тактике жабьих прыжков", постепенно "съедая" серую демилитаризованную зону.

Украинские военные Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Среди разумных вариантов наблюдатели называют участие в миротворческом процессе "голубых касок" из государств, не входящих в НАТО и Евросоюз. Это могли бы быть контингенты из Китая, Индии, Пакистана, стран Глобального Юга. Однако, судя по текущим событиям, об этом говорить еще рано.