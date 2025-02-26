Политолог отметил, что Европа настроена на уничтожение России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Только достижение целей специальной военной операции на Украине может заставить ЕС и Великобританию отказаться от антироссийской политики. Такое мнение выразил ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев, комментируя 16-й пакет санкций ЕС против России.

"Европа не остановится на нынешней ситуации по санкциям. Они будут дальше вводить новые санкции, потому что Европа у нас русофобская. Европа настроена на уничтожение России. Независимо от того, как у нас будут складываться отношения с Соединенными Штатами Америки, Европейский Союз и Великобритания продолжат поддерживать военных преступников в Киеве. Для того, чтобы это все прекратилось, необходимо полное выполнение задач, поставленных перед нашей армией нашим президентом в зоне специальной военной операции", - считает Карасев.

Он отметил, что о русофобской политике свидетельствует победа на парламентских выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Фридрихом Мерцем, который является вероятным будущим главой правительства Германии. Мерц уже назвал попытку США договориться с Россией по украинскому конфликту неприемлемой, а также ранее заявлял, что не против передать крылатые ракеты Taurus Украине.

В понедельник стало известно, что главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В частности, под рестрикции подпали: 48 физических и 35 юридических лиц. 53 компании, в том числе из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана за якобы "помощь России в конфликте против Украины". Кроме того, санкции затронули различные сферы экономики, в том числе банковскую сферу, порты и аэропорты, запрещен экспорт авиатехнологий и игровых консолей. Новые ограничения введены против Крыма, Севастополя и регионов Донбасса и Новороссии с целью "затруднить их интеграцию в состав РФ".