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ТАСС

Эксперт Бабичев: "Орешник" может привести к новому стратегическому балансу

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Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет.
Источник изображения: РИА Новости

Эксперт в области военной космонавтики отметил, что первая отечественная баллистическая ракета средней дальности в неядерном исполнении после Р-5, закончившей испытания в 1955 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Наличие у России комплекса баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" является поводом для формирования новой мировой структуры военно-стратегического баланса. Новая формула равновесия может прийти на смену ракетно-ядерному паритету, установившемуся во времена холодной войны, такое мнение в беседе с ТАСС выразил эксперт в области военной космонавтики Евгений Бабичев.

"Сам факт наличия в РФ и последующее развертывание ракетного комплекса "Орешник" - в силу его новых характеристик - является достаточным поводом для формирования новой структуры военно-стратегического баланса в мире, где на смену ракетно-ядерному паритету времен холодной войны придет новая формула равновесия", - сказал Бабичев.

Он отметил, что "Орешник" - первая отечественная БРСД в неядерном исполнении после ракеты Р-5, закончившей испытания в 1955 году. "В связи с невступлением в силу договора СНВ-2, направленного на запрет разделяющихся головных частей индивидуального наведения, Россия ничего не нарушает, размещая на своих ракетах разделяющиеся боеголовки", - отметил эксперт.

Сообщив в ноябре о первом боевом применении "Орешника" по военно-промышленному комплексу "Южмаш" в Днепропетровске, президент РФ Владимир Путин отметил, что ракета развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч или 3 км/с), но не уточнил, является ли эта скорость именно скоростью столкновения с землей. "Если это так, то скорость боевого блока "Орешника" на десятки процентов или, возможно, даже на порядок выше, чем у существующих межконтинентальных баллистических ракет и БРСД", - считает Бабичев.

На прошлой неделе Путин сообщил, что температура на боевых головках "Орешника" достигает температуры на поверхности Солнца (порядка 5,7 тыс. К). По словам Бабичева, способность боевого блока сохранять работоспособность и управляемость при таких температурах свидетельствует об успешном решении российскими специалистами целого ряда принципиальных научно-технических задач. Боевой блок комплекса, подчеркнул эксперт, способен эффективно поражать высокозащищенные цели, а его динамические характеристики позволяют не учитывать средства противоракетной обороны у противника.

Бабичев также заметил, что резонанс в публичном пространстве и озабоченность западных лидеров после применения "Орешника" убеждают в правильности российского подхода - наглядной демонстрации эффективности передовых вооружений. 

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