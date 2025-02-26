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ТАСС

Госдеп: ООН впервые сделала что-то значимое для решения украинского конфликта

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Здание штаб-квартиры ООН
Здание штаб-квартиры ООН.
Источник изображения: © Jakub Porzycki/ NurPhoto via Getty Images

Глава пресс-службы ведомства Тэмми Брюс, говоря о принятии американской резолюции по Украине, отметила, что президент США Дональд Трамп стремится к быстрому решению проблем и делает это по-своему

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Принятие Советом Безопасности ООН американской резолюции по Украине стало первым значимым шагом всемирной организации на пути к разрешению конфликта. Такое мнение выразила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"ООН впервые сделала что-то продуктивное и значимое в отношении этой войны, приняв нашу резолюцию с призывом к миру", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Брюс добавила, что американский лидер Дональд Трамп стремится к быстрому решению проблем и делает это по-своему. "Идея Дональда Трампа заключается в том, что можно прийти в ООН, заставить [организацию] соблюдать [ее] устав и сказать: "Нам нужно простое решение, которое призовет к миру и не будет сопровождаться всеми теми механизмами, в которых увязла система". Это и произошло сегодня", - заключила руководитель пресс-службы Госдепа.

Совет Безопасности ООН 24 февраля проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, Совет Безопасности отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и изменения, предложенные Россией, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. США воздержались от голосования по всем поправкам.

Принятая резолюция написана в нейтральном ключе, состоит из двух пунктов преамбулы, в которых выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчеркивается роль ООН по поддержанию международного мира и безопасности, а также одного резолютивного пункта, который "призывает быстро положить конец конфликту и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая Совбезом резолюция США расценивается РФ как отправная точка для дальнейших усилий, направленных на мирное урегулирование украинского кризиса. 

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