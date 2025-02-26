Впервые за последние годы в ГА ООН США проголосовали против антироссийского варианта резолюции

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В мире продолжается обсуждение антироссийской резолюции ГА ООН, внесённой европейскими странами, которые приурочили её к 3-летию начала специальной военной операции. Европейский вариант резолюции носит обвинительный характер, в очередной раз обозначая Россию в качестве «агрессора». Тот факт, что именно НАТО приближается к российским границам, переводя всё ближе свою военную инфраструктуру, авторы резолюции, конечно же, решили не учитывать.

В итоге большинством голосов резолюция была принята, однако есть нюансы. Против такой резолюции выступили уже не только такие страны, как, например, Белоруссия, Никарагуа, Мали и ЦАР, но и Соединённые Штаты Америки. Расклад с голосованием США против антироссийского варианта резолюции – вообще впервые за последние десятилетия. Мало того, против антироссийской резолюции проголосовал Израиль и европейская страна НАТО – Венгрия.

Зато поддержали антироссийский вариант резолюции высказывающиеся за «дружбу», «партнёрство» и «взаимный учёт интересов» Сербия и Словакия. Страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китай – предусмотрительно решили при голосовании воздержаться. Так же поступила, например, армянская делегация в ООН.

Итоговый результат: 93 страны «за», 18 – «против», 65 воздержались, остальные не голосовали.

Источник изображения: topwar.ru

В Совбезе ООН тем временем была принята другая резолюция, в которой уже нет заявлений о «российской агрессии». При этом в резолюции содержится призыв к скорейшему завершению украинского конфликта. Впервые в новейшей истории за такого рода резолюцию одновременно проголосовали США, Китай и Россия. Франция и Британия воздержались.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал такое голосование конструктивным, указав на то, что оно (голосование) может стать отправной точкой к мирному урегулированию конфликта с учётом российских интересов.