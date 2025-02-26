В РФ разработали облегченную ракету, которая находит цель с помощью видеокамеры

Челябинский конструктор Александр Родиков пояснил, что аппарат летит к цели в режиме полного радиомолчания

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Челябинский конструктор Александр Родиков разработал первую в мире ракету, которая ориентируется в пространстве и находит заданную цель с помощью видеокамеры, при этом весит в два раза меньше, чем боеприпас для переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Ее можно запускать как с летательного аппарата, так и с земли, рассказал ТАСС разработчик.

"В мире нет аналогов для нашей разработки. Все пытаются сделать такую ракету, все к этому идут, но мы пока первые. Мы успешно разработали управляемую ракету с головкой самонаведения, с рулями, которая весит в два раза меньше "Иглы", кратно дешевле всех существующих ракет в производстве, но самое главное, которая ориентируется в пространстве и находит заданную цель с помощью видеокамеры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новая ракета за счет использования видеокамеры летит к цели в режиме полного радиомолчания. При этом она может преодолевать расстояние на максимально низкой высоте, пролетая между деревьями, над их верхушками, огибая рельеф местности. Запускать ее можно со стационарных наземных установок, из тубуса, а также с авиационных носителей. Ракету можно перед запуском нацелить на стационарный объект либо на дрон противника.