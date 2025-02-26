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ТАСС

Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что резолюция СБ всемирной организации без осуждения России имеет преимущественное значение перед резолюцией Генассамблеи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом об искренности голосов Франции и Великобритании в ходе голосования по резолюциям об украинском кризисе в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, указав на непоследовательность решений двух европейских стран.

В Генеральной Ассамблее ООН 24 февраля прошло голосование по двум резолюциям, касающимся украинского кризиса. Одна из них была подготовлена киевскими властями совместно с несколькими  европейскими странами и составлена в антироссийском ключе, вторая резолюция была предложена США и написана с использованием нейтральных формулировок. В итоге оба документа были приняты, однако европейские страны через голосование внесли в американский документ антироссийские формулировки, после изменений США воздержались от голосования по своей резолюции.

"Обе резолюции в ГА ООН были приняты наименьшим числом голосов за время проведения чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи - всего 93 [голоса] за, это само по себе более чем показательно, - написала Захарова в Telegram-канале. - Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли ее не пропустить. Но они этого не сделали. <...> Внимание, вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?"

К слову, Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине. Документ был принят в изначальном виде, СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и изменения, предложенные Россией, направленные на уточнение оценки украинского кризиса. США воздержались от голосования по всем поправкам.

"Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске - на любой случай?" - иронизирует дипломат.

По словам Захаровой, резолюция СБ ООН без осуждения РФ имеет преимущественное значение перед резолюцией ГА ООН, задает правильные рамки, призывая к миру. 

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